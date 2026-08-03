Profil Diding Boneng, Aktor yang Meninggal di Usia 76 Tahun

JawaPos.com - Aktor sekaligus komedian senior Diding Boneng meninggal dunia pada hari ini, Senin (3/8), dalam usia 76 tahun. Kabar duka tersebut dikonfirmasi keluarga dan juga sejumlah sahabat melalui unggahan media sosial.

Pemilik nama asli Zainal Abidin itu dikenal sebagai sosok yang memiliki ciri khas tersendiri dalam setiap penampilannya. Meski jarang menjadi pemeran utama, Diding Boneng mampu mencuri perhatian publik lewat kemampuan akting dan komedi natural yang membuatnya dikenang lintas generasi.

Profil Diding Boneng Diding Boneng lahir di Jakarta pada pada 3 Maret 1950. Ia mengawali karier dari dunia hiburan lewat panggung teater sejak tahun 1973. Ia kerap menjadi pemenang festival remaja. Bagi Diding, identitas utamanya adalah seniman teater, bukan bintang film dengan mengejar posisi sebagai pemeran utama.

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Nama Diding Boneng mulai dikenal publik luas ketika terlibat dalam deretan film Warkop DKI pada era 1980-an hingga 1990-an. Beberapa judul filmnya antara lain; Godain Kita Dong, Lupa Aturan Main, Mana Bisa Tahan, Bebas Aturan Main, Bisa Naik Bisa Turun, Sudah Pasti Tahan, Masuk Kena Keluar Kena, Bagi-Bagi Dong, dan Pencet Sana Pencet Sini.

Dalam banyak film, Diding Boneng kerap memerankan karakter pendukung unik mulai dari hansip, petugas keamanan, hingga tokoh masyarakat dengan ekspresi dan dialog yang mengundang tawa. Peran-peran tersebut membuat wajahnya begitu akrab bagi penonton di Tanah Air.

Selain film-film Warkop DKI, Diding Boneng juga tampil dalam sejumlah film layar lebar, sinetron, hingga program televisi. Kemampuannya beradaptasi dengan berbagai genre membuat kariernya bertahan selama beberapa dekade.

Bahkan di usia senja, Diding Boneng masih menerima tawaran bermain film, termasuk terlibat dalam sejumlah proyek layar lebar yang memperkenalkan dirinya kepada generasi penonton baru. Tiga film terakhirnya sebelum berpulang berjudul KKN di Desa Penari, Badarawuhi di Desa Penari, dan The Torture: Beranak dalam Kubur.

Di balik kariernya sebagai aktor, kehidupan pribadi Diding Boneng juga menarik perhatian publik. Ia dikenal sebagai sosok sederhana yang jauh dari kehidupan glamor. Dalam berbagai kesempatan, Diding lebih memilih menikmati waktu bersama keluarga dan tetap aktif berinteraksi dengan komunitas seni. Kehangatan dan kerendahan hatinya membuat ia disegani oleh rekan-rekan sesama artis.