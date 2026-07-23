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Aulia Ramadhani
Kamis, 23 Juli 2026 | 18.45 WIB

Sukses dengan Akting Memukau, Aktor Tampan Jun Young dikonfirmasi Mendaftar Wajib Militer

Lee Jun Young. (Soompi) - Image

Lee Jun Young. (Soompi)

JawaPos.com – Sukses dengan drama Reborn Rookie, aktor tampan asal Korea Lee Jun Young mendaftar wajib militer hari ini.

Dikutip dari Soompi, Kamis (23/7), mengejutkan banyak penggemarnya, tentunya banyak yang telah menunggu karya-karya selanjutnya

Lee Jun Young sendiri membagikan rencananya untuk mendaftar sebagai tentara aktif pada 21 Juli, yang menjadi perhatian.

Aktor tersebut kini membagikan foto-foto di Instagram yang menunjukkan dirinya bersiap untuk mendaftar dengan memotong rambutnya ala militer.

Terlihat  foto-foto tersebut menunjukkan ia bersama anggota UNB lainnya, Feeldog, Kim Heechul dari SUPER JUNIOR, dan anggota stafnya dalam potret latar hitam putih.

Banyak proyek sukses yang ia bintangi, termasuk When Life Gives You Tangerines, Weak Hero Class 2, Pump Up the Healthy Love.

Dalam Weak Hero Class 2, Lee Jun Young berperan sebagai Geum Seong Je, tangan kanan pemimpin perundungan Na Baek Jin (Bae Na Ra) yang kacau dan menyukai kekerasan.

Selain itu, di When Life Gives You Tangerines ia  memerankan Park Yeong Beom, yang jatuh cinta pada Geum Myeong (IU) saat mereka bertemu pertama kali di Universitas.

Editor: Novia Tri Astuti
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