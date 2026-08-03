Diding Boneng Mengembuskan Napas Terakhir dengan Didampingi Keluarga

JawaPos.com - Diding Boneng mengembuskan napas terakhir tadi pagi, Senin (3/8), sekitar pukul 06.04 WIB di kediamannya yang terletak di bilangan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Saat mengembuskan napas terakhir, almarhum didampingi oleh keluarganya.

"Beliau nggak ada sekitar pukul 06.04 tadi pagi," ujar Bambang, salah seorang anggota keluarga almarhum.

Dia mengungkapkan bahwa Diding Boneng berpulang setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit akibat kondisi kesehatannya menurun. Dia mengalami komplikasi penyakit mulai dari penyakit asma, stroke, hingga jantung.

Menurut Bambang, Diding Boneng menjalani perawatan intensif selama kurang lebih 3 minggu di Rumah Sakit Tarakan. Kondisinya sempat membaik sehingga diperbolehkan pulang oleh dokter yang menanganinya.

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Namun sekitar satu minggu kemudian, penyakit asma yang dideritanya kembali kambuh. Kondisi itu memicu sesak napas hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya kembali menurun dalam beberapa hari terakhir.

"Penyakit asmanya kambuh dan beliau mengalami sesak napas," ungkap Bambang.

Pihak keluarga juga mengungkapkan, kondisi Diding Boneng dalam beberapa hari terakhir sudah sangat lemah. Dia tidak bisa lagi berbicara normal seperti biasanya. Keluarga tidak pernah meninggalkannya sendirian.

"Selama 2 hari terakhir beliau selalu didampingi oleh anak-anak dan keluarga," ungkapnya.