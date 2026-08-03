Kabar Duka! Diding Boneng Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun

Aktor sekaligus komedian Diding Boneng meninggal dunia. (Instagram: sanggar_perkasa)
JawaPos.com - Dunia hiburan Tanah Air berduka. Aktor sekaligus komedian senior Diding Boneng meninggal dunia pada Senin (3/8) di usia 76 tahun.
Kabar duka tersebut tentu saja menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para pelaku seni yang pernah bekerja sama dengannya selama puluhan tahun berkarier di industri hiburan.
Kabar meninggalnya Zainal Abidin atau Diding Boneng diketahui melalui unggahan akun Instagram Sanggar Perkasa. Dalam unggahan tersebut, pihak sanggar menyampaikan ucapan belasungkawa sekaligus mengenang sosok Diding sebagai seniman yang banyak memberikan ilmu, semangat, dan inspirasi kepada generasi muda.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar @sanggar_perkasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Opa @didingasli," tulisnya.
"Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, semangat, dan inspirasi yang telah Opa Diding berikan kepada anak-anak Sanggar Perkasa. Kebaikan serta dedikasi Bung dalam berbagi ilmu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan kenangan kami," imbuhnya.
Dalam unggahan yang sama, Sanggar Perkasa mendoakan agar seluruh amal ibadah Diding Boneng semasa hidupnya diterima di sisi Allah SWT dan dosa-dosanha diampuni.
"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya."
Tak hanya itu, juga didoakan agar keluarga Diding Boneng diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.
"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan ini.
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