Sarwendah Buka-bukaan, Sebut Ruben Onsu Selingkuh Sejak 2017

JawaPos.com - Perseteruan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu masih terus memanas. Di tengah saling bantah yang disampaikan kedua belah pihak terkait konflik rumah tangga mereka, Sarwendah kini mengungkap tudingan serius dengan menyebut Ruben telah berselingkuh sejak 2017 silam.

Melalui pernyataan yang disampaikannya melalui unggahan media sosial, Sarwendah mengaku pertama kali mengetahui dugaan perselingkuhan Ruben Onsu pada 2017. Saat itu, menurutnya, Ruben mengakui kesalahan dengan meminta maaf dan berjanji akan berubah sehingga dia memilih mempertahankan rumah tangga yang dibina sejak 22 Oktober 2013.

"2017, saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah," aku Sarwendah.

Sarwendah mengatakan keputusannya bertahan pada saat itu bukan tanpa alasan. Ia melihat Ruben Onsu bekerja keras mencari nafkah dan membangun keluarga sehingga berharap hubungan mereka masih dapat diperbaiki.

"Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu, saya memilih untuk tetap bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah," katanya.

Namun, menurut Sarwendah, kepercayaan yang sempat diberikan kembali hancur setelah dia mengetahui adanya dugaan perselingkuhan Ruben Onsu berikutnya. Ia menyebut, peristiwa tersebut terjadi ketika kondisi keuangan keluarga sedang mengalami kesulitan.

"Namun, kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya itu," ujarnya.

Sarwendah juga memberikan penjelasan tentang video pertengkarannya dengan Ruben Onsu yang sebelumnya diungkap kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang. Menurutnya, insiden tersebut bermula dari persoalan masa sewa rumah di kawasan Pondok Indah akan berakhir.