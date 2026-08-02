Bantah Pengakuan Sarwendah Lewat Video, Pihak Ruben Onsu: Kebenaran Terkadang Menyakitkan

JawaPos.com - Pernyataan Sarwendah yang mengaku tidak pernah bertengkar dengan Ruben Onsu di depan anak-anak dibantah oleh pihak Ruben Onsu. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, bahkan memperlihatkan sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan suasana pertengkaran yang terjadi saat mereka masih menjadi pasangan suami-istri.

Menurut Minola Sebayang, video itu menunjukkan seperti apa Sarwendah ketika bertengkar dengan Ruben Onsu. Mantan personel Cherrybelle berteriak dengan suara keras saat berselisih dengan Ruben, hingga membangunkan para penghuni rumah.

"Dibilang tidak pernah bertengkar di depan anak-anak supaya anak-anak tidak melihat dan mendengar. Tapi faktanya berbeda, ketika bertengkar dia berteriak sampai satu rumah terbangun, satu rumah keluar semua," kata Minola Sebayang dalam podcast di kanal YouTube Denny Sumargo.

Keributan itu membuat para penghuni rumah keluar dari kamarnya masing-masing dan mencoba meredakan situasi. Salah satu yang ikut keluar adalah penyanyi Betrand Peto atau Onyo.

"Onyo keluar karena Onyo kan sudah besar ya. Anak-anak yang lain di dalam kamar tidak berani keluar," ungkapnya.

Minola meyakini suara pertengkaran tersebut didengar oleh seluruh penghuni rumah. Karena itu, ia membantah pernyataan bahwa anak-anak sama sekali tidak mengetahui adanya perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwendah.

"Bukti video itu dikeluarkan sama pihak Ruben biar tidak debat kusir, saling bantah tanpa ada bukti. Kan nggak mungkin seluruh keluarga yang ada di atas dengar, anak-anak nggak dengar," tutur Minola Sebayang.

Minola menegaskan, rekaman CCTV tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pihak mana pun. Menurutnya, video itu ditunjukkan sebagai bentuk klarifikasi atas pernyataan Sarwendah yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.