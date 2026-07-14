Rayakan Ultah ke-14! SJC Festival 2026 Sukses Sedot Ribuan Pecinta Jersey hingga Hadirkan Koleksi Zinedine Zidane 50 Juta

JawaPos.com — Surabaya Jersey Community (SJC) sukses menggelar SJC Festival 2026 di AJBS (Hanggar Section), Jalan Ratna No. 14, Surabaya, selama tiga hari pada 3–5 Juli 2026.

Festival dalam rangka perayaan ulang tahun ke-14 komunitas tersebut menghadirkan pameran jersey, talk show, hiburan, hingga aktivitas keluarga yang memperkuat budaya koleksi jersey sepak bola di Kota Pahlawan.

Mengapa SJC Festival 2026 Menjadi Perayaan Berbeda? SJC Festival 2026 menjadi perayaan ulang tahun paling besar sejak Surabaya Jersey Community berdiri pada 2012.

Untuk pertama kalinya, komunitas kolektor jersey tersebut menggabungkan pameran koleksi, hiburan, edukasi, dan aktivitas keluarga dalam satu festival terbuka bertema “Our Culture, Our Passion, Our Celebration”.

Pembukaan festival ditandai prosesi potong tumpeng oleh Founder Surabaya Jersey Community, Yudha Mustopo, bersama perwakilan sponsor.

Momen tersebut menjadi simbol perjalanan komunitas yang kini telah memasuki usia ke-14 dengan lebih dari 110 anggota aktif.

Yudha berharap festival ini menjadi awal lahirnya agenda tahunan yang semakin besar.

"Benar, ini event pertama terbesar kami (SJC), kolaborasi dengan komunitas jersey bola yang digabungkan dengan entertainment,” ujarnya.