Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.05 WIB

Fans Kai Havertz dan Deniz Undav Bahagia! Jersey Jerman Tak Lagi Kekurangan Huruf V 

Gelandang serang atau false nine Timnas Jerman, Kai Havertz. (Dok. Instagram/@kaihavertz29) - Image

Gelandang serang atau false nine Timnas Jerman, Kai Havertz. (Dok. Instagram/@kaihavertz29)

JawaPos.com - Sejatinya hanya ada tiga pemain Jerman yang memakai nama punggung dengan unsur huruf V. Mereka adalah gelandang Aleksandar Pavlovic, gelandang serang atau false nine Kai Havertz, dan striker Deniz Undav.

Tetapi, karena Adidas sebagai pemasok jersey resmi Jerman mengalami kekurangan stok huruf ”V”, maka fans sempat tidak bisa membeli jersey tiga pemain tersebut.

”Saat ini masalah sudah mulai teratasi dan penambahan huruf ’V’ pada jersey akan segera tersedia dan sudah bisa dipesan lagi secara online,’’ sebut Adidas dalam pernyataannya dikutip dari Goal.

Piala Dunia 2026 jadi turnamen mayor terakhir Jerman dengan sponsor apparel Adidas. Mulai tahun depan, DFB (PSSI-nya Jerman) mulai menjalani kontrak dengan Nike dan berlaku hingga 2034.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Bonek Ingin Persebaya Surabaya Juara, Cak Cong Samakan Ulang Tahun 99 dengan Jumlah Asmaul Husna - Image
Sepak Bola Indonesia

Bonek Ingin Persebaya Surabaya Juara, Cak Cong Samakan Ulang Tahun 99 dengan Jumlah Asmaul Husna

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.05 WIB

Meksiko Jadi Tim Pertama ke 32 Besar! Tumbangkan Korea Selatan 1-0, El Tri Puncaki Grup A - Image
Piala Dunia 2026

Meksiko Jadi Tim Pertama ke 32 Besar! Tumbangkan Korea Selatan 1-0, El Tri Puncaki Grup A

Jumat, 19 Juni 2026 | 18.07 WIB

Kisah Deniz Undav, Pemain Keturunan Kurdi yang Bersinar untuk Timnas Jerman di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Kisah Deniz Undav, Pemain Keturunan Kurdi yang Bersinar untuk Timnas Jerman di Piala Dunia 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 05.38 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore