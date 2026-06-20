Fans Kai Havertz dan Deniz Undav Bahagia! Jersey Jerman Tak Lagi Kekurangan Huruf V 

Gelandang serang atau false nine Timnas Jerman, Kai Havertz. (Dok. Instagram/@kaihavertz29)
JawaPos.com - Sejatinya hanya ada tiga pemain Jerman yang memakai nama punggung dengan unsur huruf V. Mereka adalah gelandang Aleksandar Pavlovic, gelandang serang atau false nine Kai Havertz, dan striker Deniz Undav.
Tetapi, karena Adidas sebagai pemasok jersey resmi Jerman mengalami kekurangan stok huruf ”V”, maka fans sempat tidak bisa membeli jersey tiga pemain tersebut.
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”Saat ini masalah sudah mulai teratasi dan penambahan huruf ’V’ pada jersey akan segera tersedia dan sudah bisa dipesan lagi secara online,’’ sebut Adidas dalam pernyataannya dikutip dari Goal.
Piala Dunia 2026 jadi turnamen mayor terakhir Jerman dengan sponsor apparel Adidas. Mulai tahun depan, DFB (PSSI-nya Jerman) mulai menjalani kontrak dengan Nike dan berlaku hingga 2034.
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