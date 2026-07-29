Jo In Sung Gelar Nobar Film "Hope" dengan Dana Pribadi, Ajak Penggemar hingga Anak Panti Asuhan

jo in sung (x @kanau_spes)
JawaPos.com – Jo In Sung menuai pujian berkat aksi sosial yang dilakukannya. Dikutip dari Dispatch, ia mengadakan pemutaran khusus film terbarunya, "Hope", dengan menggunakan dana pribadi sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar sekaligus berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan.
Jo In Sung menyewa bioskop secara mandiri untuk menggelar acara tersebut. Anggota fan club resminya, Insunggunja, diundang secara khusus sebagai bentuk terima kasih atas dukungan dan cinta yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun kepada sang aktor.
Tak hanya penggemar, Jo In Sung juga mengundang pekerja sosial dari organisasi nirlaba yang selama ini didukungnya, serta para remaja dan guru dari panti asuhan.
Kehadiran mereka menjadikan acara tersebut bukan sekadar pemutaran film, tetapi juga momen berbagi pengalaman yang berkesan dan penuh kehangatan.
Ini bukan kali pertama Jo In Sung menggelar kegiatan serupa. Saat film "Smugglers" dan "Humint" dirilis, ia juga menyelenggarakan pemutaran khusus dengan biaya sendiri untuk remaja penyandang disabilitas fisik dan anak-anak yang mengidap penyakit langka, sehingga mereka dapat menikmati pengalaman menonton di bioskop.
Komitmen Jo In Sung terhadap kegiatan sosial juga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak 2020, ia secara konsisten mendukung berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari membantu biaya pengobatan anak-anak melalui Manna Bazaar hingga berkontribusi dalam pembangunan sekolah di Tanzania. Berbagai inisiatif tersebut semakin memperkuat citranya sebagai sosok publik yang aktif menyebarkan dampak positif.
Film "Hope" yang dibintangi Jo In Sung merupakan karya terbaru sutradara Na Hong Jin. Film ini mengangkat kisah tentang bagaimana ketidaktahuan manusia dapat memicu rangkaian peristiwa yang berkembang menjadi tragedi besar berskala semesta, menghadirkan premis yang penuh misteri sekaligus menggugah rasa penasaran penonton.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya