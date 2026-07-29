Jo In Sung Gelar Nobar Film "Hope" dengan Dana Pribadi, Ajak Penggemar hingga Anak Panti Asuhan

JawaPos.com – Jo In Sung menuai pujian berkat aksi sosial yang dilakukannya. Dikutip dari Dispatch, ia mengadakan pemutaran khusus film terbarunya, "Hope", dengan menggunakan dana pribadi sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar sekaligus berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan.

Jo In Sung menyewa bioskop secara mandiri untuk menggelar acara tersebut. Anggota fan club resminya, Insunggunja, diundang secara khusus sebagai bentuk terima kasih atas dukungan dan cinta yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun kepada sang aktor.

Tak hanya penggemar, Jo In Sung juga mengundang pekerja sosial dari organisasi nirlaba yang selama ini didukungnya, serta para remaja dan guru dari panti asuhan.

Kehadiran mereka menjadikan acara tersebut bukan sekadar pemutaran film, tetapi juga momen berbagi pengalaman yang berkesan dan penuh kehangatan.

Ini bukan kali pertama Jo In Sung menggelar kegiatan serupa. Saat film "Smugglers" dan "Humint" dirilis, ia juga menyelenggarakan pemutaran khusus dengan biaya sendiri untuk remaja penyandang disabilitas fisik dan anak-anak yang mengidap penyakit langka, sehingga mereka dapat menikmati pengalaman menonton di bioskop.

Komitmen Jo In Sung terhadap kegiatan sosial juga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak 2020, ia secara konsisten mendukung berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari membantu biaya pengobatan anak-anak melalui Manna Bazaar hingga berkontribusi dalam pembangunan sekolah di Tanzania. Berbagai inisiatif tersebut semakin memperkuat citranya sebagai sosok publik yang aktif menyebarkan dampak positif.