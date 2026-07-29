Na Hong Jin Cetak Rekor Baru, 'Hope' Terus Kuasai Bioskop Korea Selatan

HOPE (x @tang_kira)
JawaPos.Com - Film thriller Hope garapan sutradara Na Hong Jin masih menunjukkan dominasinya di bioskop Korea Selatan. Memasuki pekan kedua penayangan, film yang dibintangi Hwang Jung Min, Zo In Sung, Jung Ho Yeon, Michael Fassbender, dan Alicia Vikander itu kembali mempertahankan posisi puncak box office meski pasar film Korea sedang mengalami perlambatan.
Menurut laporan variety, Hope meraup pendapatan sekitar US$5,5 juta dari 767.366 penonton. Meski turun sekitar 50 persen dibanding akhir pekan pembukaannya, film ini tetap unggul jauh dari para pesaing dan mempertahankan statusnya sebagai film nomor satu di Korea Selatan.
Sejak tayang pada 15 Juli, Hope telah mengumpulkan pendapatan sekitar US$22,5 juta dengan total lebih dari 3 juta penonton. Pencapaian tersebut menjadikannya sebagai film dengan performa tercepat ketiga pada 2026 di box office Korea, memperkuat posisinya sebagai salah satu rilisan domestik terbesar tahun ini.
Hope mengangkat kisah mencekam yang bermula ketika laporan kemunculan seekor harimau di sebuah desa dekat Zona Demiliterisasi Korea berubah menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya.
Na Hong Jin memadukan unsur thriller, horor, aksi, dan fiksi ilmiah dalam sebuah cerita berskala besar yang juga menampilkan jajaran aktor internasional.
Meski menuai beragam tanggapan dari kritikus dan penonton, film ini tetap berhasil menarik minat masyarakat berkat skala produksinya yang ambisius, aksi yang intens, serta deretan pemain papan atas. Kekuatan promosi dan rasa penasaran publik terhadap proyek terbaru Na Hong Jin juga menjadi faktor penting di balik keberhasilannya di bioskop.
Dengan tren yang masih positif, Hope akan terus menambah jumlah penonton dalam beberapa pekan ke depan. Industri perfilman Korea kini menantikan apakah film tersebut mampu mempertahankan momentumnya sekaligus menembus pencapaian box office yang lebih tinggi di tengah persaingan film lain.
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