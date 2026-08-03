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Aulia Ramadhani
Senin, 3 Agustus 2026 | 13.10 WIB

Raih 4 Juta Penayangan, Pemeran Film HOPE Ucap Terima Kasih kepada Penonton

Pemeran Film HOPE. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Film HOPE. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dikemas dengan cerita menarik, film HOPE telah mencapai tonggak sejarah lain di box office Korea

Dikutip dari Soompi, Senin (3/8), pemerannya pun menarik perhatian penonton sehingga film ini laris di bioskop.

Tepatnya pada tanggal 2 Agustus, Dewan Film Korea mengumumkan bahwa HOPE telah melampaui 4 juta penonton sekitar tengah malam KST pada hari itu.

Hanya dalam dua setengah minggu penayangannya, HOPE sudah menjadi film Korea ketiga yang paling banyak ditonton pada tahun 2026, setelah The King’s Warden dan Colony.

Kemudian para bintang HOPE Hwang Jung Min, Zo In Sung, Jung Ho Yeon, dan Eum Moon Suk bersama sutradara Na Hong Jin mengucapkan terima kasih.

Penonton pun turut bahagia dan antusias mendengar kabar ini, yang pastinya mereka juga tak sabar menantikan karya-karya selanjutnya.

Sebelumnya  Hwang Jung Min membutkikan aktingnya dalam I, the Executioner ‘Veteran 2’ yang memikat penonton.

Kemudian, aktor ternama Zo In Sung juga membuktikan kemampuan aktinya lewat film Escape from Mogadishu

Menjadi karya sutradara Na Hong Jin, HOPE adalah film thriller aksi fiksi ilmiah tentang seorang kepala pos polisi yang berjuang untuk mempertahankan desanya dari ancaman yang tak terbayangkan.

Film ini didukung pemeran hebat seperti Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon, bersama dengan aktor Hollywood Michael Fassbender, Alicia Vikander, dan Taylor Russell.

Editor: Hanny Suwindari
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