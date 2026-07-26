Joshua SEVENTEEN Jadi Sampul Numéro TOKYO, Tegaskan Ambisi Terus Berkembang sebagai Artis

joshua seventeen (pinterest)

JawaPos.com - Joshua SEVENTEEN membuktikan statusnya sebagai ikon global lewat kolaborasi bersama rumah perhiasan mewah asal Prancis, Chaumet.

Pada 25 Juli, PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa Joshua terpilih sebagai model sampul edisi spesial majalah mode Jepang Numéro TOKYO, yang akan terbit pada 28 Juli.

Mengusung tema "When We Speak of Love", Joshua tampil dengan aura romantis yang elegan dan visual yang memikat.

Kolaborasinya dengan Chaumet berhasil menghadirkan konsep mewah yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang K-pop yang berpengaruh di industri fashion internasional.

Dikutip dari The Chosun, Joshua berbagi cerita mengenai perjalanan panjang SEVENTEEN.

Meski grupnya telah memasuki tahun ke-12 sejak debut, ia menegaskan bahwa semangat seluruh 13 anggota tetap sama seperti di awal karier.

Menurutnya, semua anggota masih memiliki keinginan kuat untuk terus berkembang dan memberikan penampilan terbaik bagi para penggemar.

Joshua juga mengungkapkan ambisinya secara pribadi. Ia mengatakan ingin terus bertumbuh, baik sebagai seorang artis maupun individu, serta tidak takut mencoba berbagai tantangan baru untuk mengekspresikan dirinya melalui beragam karya dan aktivitas di masa depan.

Di luar dunia musik, Joshua semakin aktif membangun pengaruh global. Bulan lalu, ia mewakili SEVENTEEN sebagai Duta Pemuda UNESCO dengan mengunjungi markas besar UNESCO di Paris untuk menyampaikan pesan positif kepada generasi muda.

Selain itu, ia juga terus menjadi langganan undangan berbagai ajang mode bergengsi, termasuk Paris Fashion Week, yang semakin mengukuhkan reputasinya di dunia fashion.

Popularitas Joshua di industri musik pun terus meningkat. Pada 23 Juli, ia merilis lagu cover "Ear (耳朵)" milik penyanyi Tiongkok Li Ronghao.

Berkat vokalnya yang lembut dan penuh emosi, lagu tersebut langsung memuncaki QQ Music Rising Chart dan Peak Trend Chart, serta berhasil menembus enam besar tangga lagu populer di platform tersebut.

Pencapaian ini kembali membuktikan daya tarik Joshua sebagai artis global yang mampu bersinar, baik bersama SEVENTEEN maupun sebagai solois.

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