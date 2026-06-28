Joshua SEVENTEEN Sampaikan Pidato di UNESCO, Ajak Generasi Muda Terus Percaya pada Mimpi

Ilustrasi photo dari x @hjszones
JawaPos.Com - Joshua SEVENTEEN kembali menunjukkan pengaruhnya di panggung internasional.
Tak hanya dikenal sebagai penyanyi dan performer, idol bernama lengkap Joshua Hong itu tampil sebagai sosok inspiratif saat menyampaikan pidato di markas UNESCO di Paris, Prancis.
Mewakili seluruh anggota SEVENTEEN, ia membagikan pesan penuh harapan yang ditujukan kepada generasi muda di berbagai belahan dunia.
Kehadiran Joshua menjadi bagian dari acara "UNESCO x SEVENTEEN: Celebrating Youth, Creativity and Well-Being Together", yang diselenggarakan untuk merayakan pencapaian program Global Youth Grant Scheme sekaligus mengumumkan perluasan inisiatif tersebut.
Sebagai Duta Muhibah Pemuda UNESCO, SEVENTEEN kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kreativitas, kesejahteraan, dan pemberdayaan anak muda secara global.
Mengawali pidatonya, Joshua menyampaikan salam hangat dari seluruh anggota SEVENTEEN yang tidak dapat hadir secara langsung.
Ia mengaku merasa terhormat bisa berdiri di podium UNESCO dan membawa semangat ketiga belas member untuk terus menginspirasi anak-anak muda agar berani bermimpi, berkarya, dan menciptakan perubahan positif bagi lingkungan sekitar.
Dalam pidato tersebut, Joshua mengungkapkan bahwa setiap mimpi memiliki arti yang berharga. Ia mengajak generasi muda untuk tidak membiarkan keraguan, rasa takut, maupun penilaian orang lain menghalangi langkah mereka.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol