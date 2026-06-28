Joshua SEVENTEEN Sampaikan Pidato di UNESCO, Ajak Generasi Muda Terus Percaya pada Mimpi

JawaPos.Com - Joshua SEVENTEEN kembali menunjukkan pengaruhnya di panggung internasional.

Tak hanya dikenal sebagai penyanyi dan performer, idol bernama lengkap Joshua Hong itu tampil sebagai sosok inspiratif saat menyampaikan pidato di markas UNESCO di Paris, Prancis.

Mewakili seluruh anggota SEVENTEEN, ia membagikan pesan penuh harapan yang ditujukan kepada generasi muda di berbagai belahan dunia.

Kehadiran Joshua menjadi bagian dari acara "UNESCO x SEVENTEEN: Celebrating Youth, Creativity and Well-Being Together", yang diselenggarakan untuk merayakan pencapaian program Global Youth Grant Scheme sekaligus mengumumkan perluasan inisiatif tersebut.

Sebagai Duta Muhibah Pemuda UNESCO, SEVENTEEN kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kreativitas, kesejahteraan, dan pemberdayaan anak muda secara global.

Mengawali pidatonya, Joshua menyampaikan salam hangat dari seluruh anggota SEVENTEEN yang tidak dapat hadir secara langsung.

Ia mengaku merasa terhormat bisa berdiri di podium UNESCO dan membawa semangat ketiga belas member untuk terus menginspirasi anak-anak muda agar berani bermimpi, berkarya, dan menciptakan perubahan positif bagi lingkungan sekitar.