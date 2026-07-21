Rumor Hubungan Lisa BLACKPINK dan Frédéric Arnault Kembali Jadi Perbincangan

LISA (X @theepopcore)
JawaPos.com - Lisa BLACKPINK menjadi pusat perhatian publik setelah unggahan terbarunya di media sosial memicu spekulasi mengenai kehidupan asmaranya. Kali ini, perhatian netizen tertuju pada casing ponsel yang digunakan sang idol.
Dilansir dari Koreaboo, Lisa kerap dirumorkan menjalin hubungan dengan Frédéric Arnault, putra keluarga Arnault yang merupakan pewaris kerajaan bisnis LVMH.
Rumor tersebut bermula dari beberapa penampakan keduanya bersama di berbagai kesempatan.
Meski demikian, baik Lisa maupun Frédéric tidak pernah memberikan konfirmasi ataupun bantahan terkait kabar tersebut.
Lisa sempat terlihat menggunakan casing ponsel yang menampilkan inisial "F.A.", yang oleh banyak penggemar diyakini merujuk pada Frédéric Arnault.
Di waktu yang hampir bersamaan, Frédéric juga disebut menggunakan casing serupa yang diduga menampilkan nama atau inisial Lisa.
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Bahkan, merek aksesori MAISON de SABRÉ sempat ikut menjadi sorotan karena produk mereka digunakan oleh keduanya.
Namun, unggahan terbaru Lisa menunjukkan perubahan yang langsung memancing perhatian.
Dalam foto tersebut, ia terlihat menggunakan casing ponsel dari merek yang sama, tetapi kali ini dengan inisial "L.M.". Banyak penggemar menafsirkan huruf tersebut sebagai singkatan dari Lalisa Manobal, nama asli Lisa.
Perubahan itu membuat sebagian netizen berspekulasi bahwa Lisa ingin menegaskan identitas pribadinya, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai petunjuk bahwa dirinya kini tidak lagi menjalin hubungan dengan Frédéric Arnault.
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