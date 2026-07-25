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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.56 WIB

ADOR Cari Boy Group Baru, Audisi Perdana Digelar Mulai Agustus

poster audisi boy group ador (allkpop)

 

 
JawaPos.com – ADOR mengumumkan akan menggelar audisi boy group di Korea Selatan.
 
Langkah ini menjadi langkah baru bagi agensi tersebut setelah sebelumnya sukses memperkenalkan grup-grup yang mendapat perhatian besar di industri K-pop.
 
Melalui audisi ini, ADOR membuka kesempatan bagi talenta muda yang bercita-cita menjadi idol generasi berikutnya.
 
Dikutip dari The Chosun, audisi berjudul "2026 ADOR Boys Audition" akan menerima peserta pria kelahiran 2007 hingga 2014, tanpa memandang kewarganegaraan.
 
Para peserta dapat menunjukkan bakat mereka di berbagai bidang, seperti menyanyi, rap, menari, akting, penulisan lagu, komposisi musik, hingga kemampuan khusus lainnya yang dinilai mampu menonjolkan potensi mereka.
 
Pendaftaran berlangsung secara online mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Peserta yang lolos tahap seleksi dokumen akan diundang mengikuti audisi tatap muka yang dijadwalkan berlangsung di sejumlah kota di Korea Selatan sepanjang September.
 
ADOR mengusung konsep sederhana namun penuh rasa penasaran dengan slogan yang mengajak para calon peserta untuk berani mengambil langkah pertama mengejar impian mereka.
 
Pengumuman ini langsung menarik perhatian penggemar K-pop, mengingat ini merupakan pertama kalinya ADOR membuka pencarian anggota boy group sejak perusahaan didirikan.
 
Sebagai salah satu label yang berada di bawah HYBE, ADOR dikenal dengan pendekatan kreatif dalam pengembangan artis dan produksi musik.
 
Karena itu, banyak penggemar menaruh ekspektasi tinggi terhadap konsep serta arah musik boy group baru yang nantinya akan lahir dari proses audisi ini.
 
Informasi lengkap mengenai persyaratan, jadwal seleksi, serta tata cara pendaftaran akan diumumkan melalui akun resmi ADOR.
 
Bagi para remaja yang bermimpi debut sebagai idol K-pop, audisi ini menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan bakat dan memulai perjalanan mereka di industri hiburan Korea.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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