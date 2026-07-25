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Aulia Ramadhani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.24 WIB

Telah Lama ditunggu, WayV Umumkan Tur Konser Baru ‘BORN THIS Way’

WayV. (Soompi) - Image

WayV. (Soompi)

JawaPos.com – Tahukah kamu, boygrup asal Korea Selatan, WayV, dalam waktu dekat akan memulai tur baru loh.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (25/7), konser 2026 mereka yang diberi jduul BORN THIS Way, telah ditunggu lama oleh para penggemarnya.

Poster yang dibagikan berlatar merah, dengan tulisan ‘Born This Way,’ di Tengah, semakin membuat penasaran.

Memberi kejutan, konser tersebut akan menampilkan empat anggota yaitu Kun, Xiaojun, Hendery, dan YangYang.

Rencananya, tur akan dimulai dengan dua pertunjukan di KBS Arena di Seoul pada tanggal 12 dan 13 September.

Mereka akan menyapa penggemar di seluruh Asia, termasuk Yokohama, dengan kota dan tanggal tambahan yang akan diumumkan kemudian.

Boygrup besutan SM Entertainment itu akan melakukan comeback pada 10 Agustus dengan mini album kedelapan mereka Vision Wings.

Pastinya di konser tersebut, penggemar dapat menantikan setlist baru dan lebih lengkap yang menampilkan musik baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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