Selamat, untuk Pertama Kalinya V8 Unit Boygrup SEVENTEEN Berhasil Debut di Billboard 200

The8 dan Vernon SEVENTEEN. (Soompi)
JawaPos.com – Bikin bangga, unit baru SEVENTEEN V8 berhasil masuk chart Billboard 200 dengan rilisan debut mereka.
Dikutip dari Soompi, Senin (20/7), konsisten di dunia musik, Billboard mengumumkan bahwa V8, duo yang terdiri dari Vernon dan The8 telah melakukan debut mereka di chart Top 200 Albums.
Karya ini menjadi album paling populer di Amerika Serikat, membuktikan bakat mereka tak perlu diragukan lagi.
Untuk minggu yang berakhir pada tanggal 18 Juli, mini album debut self-titled unit tersebut “V8” memasuki Billboard 200 di No. 128.
Menjadi tantangan tersendiri saat mereka merilis sebuah karya, di era musik yang terus berkembang pesat.
Menariknya, V8 juga memulai debutnya di No. 3 di chart Album Dunia Billboard, No. 4 di chart Top Dance Albums.
Karya mereka juga berada di No. 7 di chart Top Album Sales, yang berarti ini adalah album terlaris ketujuh minggu ini di Amerika Serikat.
Sementara itu, The8 dan Vernon debut masing-masing di No. 6 dan No. 7 di chart Emerging Artists Billboard minggu ini.
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