Sama-sama Lolos SM, Kisah Audisi Wonbin dan Sungchan RIIZE Ternyata Bertolak Belakang

Wonbin dan Sungchan RIIZE saat menjadi bintang tamu di Amazing Saturday. (Naver)

JawaPos.com - Baru-baru ini kedua member RIIZE membagikan perbedaan pengalaman kisah audisi mereka.

Dalam episode terbaru program variety tvN Amazing Saturday yang tayang pada 20 Juni 2026, Sungchan dan Wonbin hadir sebagai bintang tamu bersama Seongho dan Unhak BOYNEXTDOOR.

Saat berbincang dengan para MC, Boom membahas cerita audisi Wonbin yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan.

Ia menyebut Wonbin pernah datang ke Stasiun Seoul untuk menemui pihak SM karena takut direkrut lebih dulu oleh agensi lain.

Mendengar hal itu, Wonbin membenarkan cerita tersebut. Ia mengaku memang sengaja datang jauh-jauh demi memastikan kesempatan bergabung dengan SM Entertainment tidak terlewat begitu saja.

Cerita itu langsung memancing reaksi para senior yang hadir di studio. Taeyeon SNSD ikut mengenang perjuangannya saat mengikuti audisi SM Entertainment di masa lalu.

"Aku pergi sendiri ke Terminal Bus Ekspres di Jeonju, naik bus selama tiga jam lalu mengetuk pintu SM sambil bilang ingin bernyanyi," ujar Taeyeon mengutip dari Naver.

Seongho dari BOYNEXTDOOR juga ikut menceritakan pengalamannya. Ia mengaku berasal dari Wonju dan harus berjuang pergi jauh demi mengejar mimpi sebagai idol.

Berbeda dengan Wonbin, Sungchan justru memiliki pengalaman yang jauh lebih santai. Idol kelahiran 2001 itu mengungkapkan bahwa rumahnya berada tidak jauh dari kantor SM Entertainment.

"Rumahku dekat. Aku berjalan kaki ke sana sepulang sekolah," kata Sungchan polos.

Pengakuan tersebut langsung membuat seluruh pemain tertawa. Taeyeon bahkan melontarkan candaan dengan menyebut Sungchan sebagai penghuni zona SM karena tinggal sangat dekat dengan agensi tersebut.

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