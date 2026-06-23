Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Selasa, 23 Juni 2026 | 22.45 WIB

Sama-sama Lolos SM, Kisah Audisi Wonbin dan Sungchan RIIZE Ternyata Bertolak Belakang

Wonbin dan Sungchan RIIZE saat menjadi bintang tamu di Amazing Saturday. (Naver)

 

 
JawaPos.com - Baru-baru ini kedua member RIIZE membagikan perbedaan pengalaman kisah audisi mereka. 
 
Dalam episode terbaru program variety tvN Amazing Saturday yang tayang pada 20 Juni 2026, Sungchan dan Wonbin hadir sebagai bintang tamu bersama Seongho dan Unhak BOYNEXTDOOR.
 
Saat berbincang dengan para MC, Boom membahas cerita audisi Wonbin yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan. 
 
Ia menyebut Wonbin pernah datang ke Stasiun Seoul untuk menemui pihak SM karena takut direkrut lebih dulu oleh agensi lain.
 
Mendengar hal itu, Wonbin membenarkan cerita tersebut. Ia mengaku memang sengaja datang jauh-jauh demi memastikan kesempatan bergabung dengan SM Entertainment tidak terlewat begitu saja.
 
Cerita itu langsung memancing reaksi para senior yang hadir di studio. Taeyeon SNSD ikut mengenang perjuangannya saat mengikuti audisi SM Entertainment di masa lalu.
 
"Aku pergi sendiri ke Terminal Bus Ekspres di Jeonju, naik bus selama tiga jam lalu mengetuk pintu SM sambil bilang ingin bernyanyi," ujar Taeyeon mengutip dari Naver.
 
Seongho dari BOYNEXTDOOR juga ikut menceritakan pengalamannya. Ia mengaku berasal dari Wonju dan harus berjuang pergi jauh demi mengejar mimpi sebagai idol.
 
Berbeda dengan Wonbin, Sungchan justru memiliki pengalaman yang jauh lebih santai. Idol kelahiran 2001 itu mengungkapkan bahwa rumahnya berada tidak jauh dari kantor SM Entertainment.
 
"Rumahku dekat. Aku berjalan kaki ke sana sepulang sekolah," kata Sungchan polos.
 
Pengakuan tersebut langsung membuat seluruh pemain tertawa. Taeyeon bahkan melontarkan candaan dengan menyebut Sungchan sebagai penghuni zona SM karena tinggal sangat dekat dengan agensi tersebut.
 
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Hanya di Minggu Pertama, Album ‘II’ Karya RIIZE jadi Album Keempat yang Terjual 1 Juta Kopi - Image
Music & Movie

Hanya di Minggu Pertama, Album ‘II’ Karya RIIZE jadi Album Keempat yang Terjual 1 Juta Kopi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.53 WIB

Masih 16 Tahun, Haru Putri Tablo Epik High Dipercaya Menulis Lagu Utama RIIZE - Image
Music & Movie

Masih 16 Tahun, Haru Putri Tablo Epik High Dipercaya Menulis Lagu Utama RIIZE

Selasa, 9 Juni 2026 | 15.46 WIB

Lee Haru, Putri Tablo Epik High akan Debut Sebagai Penulis Lirik untuk Lagu Utama RIIZE - Image
Infotainment

Lee Haru, Putri Tablo Epik High akan Debut Sebagai Penulis Lirik untuk Lagu Utama RIIZE

Senin, 8 Juni 2026 | 18.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore