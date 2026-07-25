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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.50 WIB

WayV Siap Gelar Tur Asia BORN THIS Way, Comeback dan Konser Berlangsung Berdekatan

WayV (x @soompi)

 

 
JawaPos.com - WayV mengumumkan tur konser terbaru berjudul 2026 Concert Tour "BORN THIS Way", yang akan membawa Kun, Xiaojun, Hendery, dan YangYang bertemu penggemar di berbagai kota Asia.
 
Pengumuman tersebut disampaikan pada 24 Juli, sekaligus membangkitkan antusiasme WayZenNi yang telah lama menantikan tur baru grup tersebut.
 
Dikutip dari soompi, tur akan dibuka dengan dua konser di KBS Arena, Seoul, yang dijadwalkan berlangsung pada 12 dan 13 September 2026.
 
Setelah itu, WayV akan melanjutkan perjalanan ke berbagai kota di Asia, termasuk Yokohama.
 
Pihak penyelenggara juga mengonfirmasi bahwa daftar kota dan tanggal tambahan akan diumumkan dalam waktu mendatang.
 
Kabar tur ini hadir hanya beberapa pekan sebelum WayV melakukan comeback. Grup dari SM Entertainment tersebut dijadwalkan merilis mini album kedelapan berjudul "Vision Wings" pada 10 Agustus, sehingga para penggemar dapat menantikan penampilan lagu-lagu baru dalam rangkaian konser mendatang.
 
Selain itu, WayV juga membagikan informasi mengenai penjualan tiket untuk konser pembuka di Seoul.
 
Penjualan khusus anggota fan club akan dibuka pada 30 Juli, sedangkan penjualan umum dimulai pada 31 Juli melalui Ticketlink.
 
Tur BORN THIS Way akan menjadi salah satu aktivitas terbesar WayV pada paruh kedua 2026.
 
Dengan album baru yang segera dirilis serta daftar kota tur yang masih akan terus bertambah, penggemar kini menantikan pengumuman destinasi berikutnya dan konsep panggung yang akan disuguhkan oleh WayV.
 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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