WayV Umumkan Comeback dengan Mini Album 'Vision Wings', Rilis Agustus 2026

wayV (x @wayv_official)
JawaPos.com - WayV mengonfirmasi jadwal comeback yang telah lama dinantikan para penggemarnya.
Menurut laporan soompi, pada 20 Juli, grup besutan SM Entertainment tersebut mengumumkan akan kembali meramaikan industri K-pop dengan mini album kedelapan berjudul "Vision Wings".
Mini album "Vision Wings" akan rilis pada 10 Agustus 2026, menandai kembalinya WayV dengan karya baru setelah penantian para penggemar.
Pengumuman ini langsung disambut antusias karena menjadi awal dari era musik terbaru grup tersebut.
Selain itu, WayV juga merilis teaser perdana yang memberikan gambaran awal mengenai konsep album.
Meski belum mengungkap banyak detail, visual teaser berhasil memancing rasa penasaran dan memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar mengenai arah konsep yang akan diusung.
Sebagai mini album kedelapan, "Vision Wings" diperkirakan akan menampilkan perkembangan musikal WayV sekaligus memperlihatkan pesona unik setiap anggotanya.
Penggemar pun berharap album ini menghadirkan kombinasi lagu yang kuat, koreografi memukau, dan penampilan visual khas WayV.
Hingga saat ini, daftar lagu, konsep utama, maupun detail mengenai video musik masih dirahasiakan.
Namun, perilisan teaser pertama menjadi sinyal bahwa rangkaian promosi akan segera dimulai dalam beberapa pekan ke depan.
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