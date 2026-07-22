WayV Bersiap Comeback dengan Mini Album ke-8 Bertajuk ‘Vision Wings'

JawaPos.com – WayV bersiap kembali menyapa penggemar melalui comeback dengan mini album kedelapan bertajuk ‘Vision Wings’.

Dilansir dari laman Soompi pada Rabu (22/7), Menjelang perilisan tersebut, grup ini resmi merilis poster jadwal yang memuat rangkaian promosi untuk album terbaru mereka. Pengumuman itu sekaligus menandai dimulainya persiapan comeback WayV pada Agustus mendatang.

Poster jadwal dirilis pada 20 Juli melalui sosial media resmi WayV. Dalam poster tersebut, penggemar dapat melihat agenda promosi yang akan berlangsung hingga hari peluncuran album.

Perilisan poster tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan karya terbaru WayV.

WayV dijadwalkan merilis mini album kedelapan ‘Vision Wings' pada 10 Agustus. Album tersebut menjadi comeback terbaru grup setelah menjalani berbagai aktivitas selama beberapa bulan terakhir. Antusiasme penggemar pun semakin meningkat sejak pengumuman resmi tersebut disampaikan.

Selain mengungkap jadwal promosi, WayV juga memperkenalkan teaser perdana untuk ‘Vision Wings’. Materi promosi tersebut memberikan gambaran awal mengenai konsep yang akan diusung dalam comeback kali ini.