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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.48 WIB

Kabar Gembira untuk TAEMate! Taemin Siapkan Tur Dunia LiMiNaL 2026–2027

taemin (x @koreanpopbase)

 

 
JawaPos.com – Kabar gembira, Taemin resmi mengumumkan tur dunia solo terbarunya berjudul 2026–2027 TAEMIN WORLD TOUR "LiMiNaL", menandai kembalinya ke panggung global setelah sukses menggelar rangkaian konser sebelumnya.
 
Pengumuman tersebut disampaikan pada 24 Juli melalui poster teaser yang diunggah di media sosial resmi Taemin.
 
Meski belum mengungkap daftar kota, jadwal konser, maupun informasi penjualan tiket, visual teaser bertema gelap dan misterius langsung membangkitkan antusiasme para penggemar di seluruh dunia.
 
Dilansir dari soompi, judul "LiMiNaL" memancing rasa penasaran. Istilah liminal merujuk pada fase transisi atau batas antara dua keadaan, sehingga banyak penggemar berspekulasi bahwa tur kali ini akan menghadirkan konsep baru yang lebih eksperimental sekaligus memperlihatkan evolusi musikal dan artistik Taemin.
 
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai makna di balik tema tersebut.
 
Tur dunia kelanjutan dari perjalanan solo Taemin yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
 
Dikenal sebagai salah satu performer terbaik di industri K-pop, ia selalu menghadirkan konser dengan koreografi yang memukau, tata panggung sinematik, serta konsep artistik yang kuat, sehingga setiap pengumuman tur baru selalu menjadi perhatian besar para penggemar.
 
Meskipun kota tujuan dan tanggal konser masih dirahasiakan, penggemar berharap LiMiNaL akan menjangkau lebih banyak negara dibanding tur sebelumnya.
 
Antusiasme juga terlihat di media sosial, dengan banyak TAEMate mulai berspekulasi mengenai destinasi yang akan masuk dalam daftar tur dunia kali ini.
 
Pihak penyelenggara mengisyaratkan bahwa informasi lebih lanjut mengenai jadwal konser, lokasi, serta penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat.
 
Penggemar pun diminta terus memantau kanal resmi Taemin agar tidak ketinggalan pembaruan mengenai 2026–2027 TAEMIN WORLD TOUR "LiMiNaL".
 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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