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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 03.54 WIB

Kurang dari Setahun Debut, Cortis Pecahkan Rekor Baru dan Umumkan World Tour Perdana 

cortis (x @kchartsmaster)
cortis (x @kchartsmaster
 
JawaPos.com – Cortis memulai langkah besar dalam karier mereka dengan menggelar tur dunia perdana berjudul 2026 CORTIS TOUR <PUT YOUR PHONE DOWN>.
 
Dilansir dari Dispatch, konser pembuka akan berlangsung di Inspire Arena, Incheon, pada 18 dan 19 Juli sebelum melanjutkan perjalanan ke sembilan kota di berbagai negara, termasuk Toronto, New York, dan Kanagawa.
 
Antusiasme penggemar langsung terlihat dari tiket konser di Incheon serta seluruh rangkaian pertunjukan di Amerika Utara yang ludes terjual sejak masa presale.
 
Membawa konsep yang berbeda melalui tema "Put Your Phone Down", yang tidak sekadar mengajak penonton menyimpan ponsel, tetapi juga mendorong mereka menikmati setiap momen konser secara langsung.
 
Cortis ingin menciptakan pengalaman yang lebih intim dan interaktif, di mana artis dan penggemar dapat bernyanyi, melompat, serta merasakan energi pertunjukan bersama tanpa terhalang layar gawai.
 
Anggota Cortis mengaku bersyukur dapat mengadakan konser solo kurang dari satu tahun setelah debut mereka.
 
Mereka berjanji akan memberikan penampilan terbaik agar setiap penonton membawa pulang kenangan yang tak terlupakan.
 
Sebagai grup yang dikenal dengan kreativitas dan energi panggungnya, Cortis siap menyuguhkan pertunjukan yang mencerminkan identitas mereka sebagai generasi baru di industri K-pop.
 
Di tengah persiapan tur dunia, prestasi musik Cortis juga terus menanjak. Mini album kedua mereka, Green Green, berhasil bertahan selama sembilan pekan di tangga lagu Billboard 200, sementara total penjualan albumnya hampir menyentuh angka tiga juta kopi.
 
Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Cortis sebagai salah satu rookie dengan pertumbuhan paling pesat tahun ini.
 
Kesuksesan ini diperkuat oleh lagu utama Red Red yang memimpin tangga lagu Spotify Weekly Top Song Korea selama 12 pekan berturut-turut.
 
Lagu tersebut juga terus bertahan di daftar lagu global Spotify selama 86 hari, menjadikannya salah satu rilisan K-pop paling konsisten dalam beberapa bulan terakhir.
 
Dengan lebih dari 12,7 juta pendengar bulanan di Spotify, Cortis kini masuk jajaran tiga besar boy group K-pop dengan jumlah pendengar bulanan tertinggi sepanjang sejarah untuk kategori tersebut.
 
Selain itu, Cortis telah dipastikan tampil di sejumlah panggung internasional bergengsi, termasuk Lollapalooza Chicago pada akhir Juli hingga awal Agustus serta Formula 1 Singapore Grand Prix pada Oktober mendatang.
 
Rangkaian aktivitas global ini menjadi bukti bahwa popularitas Cortis terus berkembang dan siap membawa nama mereka semakin dikenal di kancah musik internasional.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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