Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Selasa, 7 Juli 2026 | 18.06 WIB

KARD Putuskan Bubar, Tutup Perjalanan dengan Album dan Tur Dunia Terakhir

Potret KARD world tour di Indonesia. (X @KARD_Official)

 
JawaPos.com - KARD umumkan akan mengakhiri perjalanan mereka sebagai grup campuran setelah 9 tahun bersama. 
 
Melalui pernyataan resmi DSP Media yang diunggah pada 6 Juli 2026, agensi mengungkapkan bahwa para member 
 
Melalui pernyataan resmi, agensi mengungkapkan bahwa keputusan untuk membubarkan grup diambil setelah melalui diskusi panjang. 
 
"Setelah diskusi yang matang dengan para anggota, kami sepakat untuk mengakhiri perjalanan KARD dengan promosi mendatang ini," tulis mereka dikutip dari Allkpop.
 
Sebagai penutup perjalanan mereka, KARD akan merilis album penuh pertama sekaligus album terakhir bertajuk Where To Now? (Part.2: NOWHERE) pada 28 Juli 2026 sebelum memulai tur dunia terakhir.
 
DSP Media juga menyampaikan rasa terima kasih kepada HIDDEN KARD (fans KARD) yang telah mendukung grup sejak debut. 
 
Agensi berharap para penggemar terus memberikan dukungan kepada setiap anggota saat mereka memulai karir masing-masing.
 
"Kami meminta Anda untuk terus mendukung dan menyemangati setiap anggota saat mereka memulai babak selanjutnya dalam karir individu mereka," tulis agensi.
 
Menurut DSP Media, album dan tour mereka akan dipersiapkan dengan penuh dedikasi agar menjadi kenangan terakhir yang berharga bagi para penggemar. 
 
KARD debut pada 2017 sebagai salah satu grup yang langka karena mereka idol campuran pertama di industri K-Pop.
 
Mereka juga sempat masuk dalam daftar "10 Best New K-pop Artists of 2016" versi Billboard. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Harry Styles Akui Merasa Sangat Kesepian Setelah One Direction Bubar - Image
Infotainment

Harry Styles Akui Merasa Sangat Kesepian Setelah One Direction Bubar

Kamis, 19 Februari 2026 | 00.42 WIB

Tampil Menawan di Pemotretan dan Wawancara Majalah Harper's Bazaar Korea, Jungkook BTS Ungkap tentang Tur Dunia ARIRANG - Image
Music & Movie

Tampil Menawan di Pemotretan dan Wawancara Majalah Harper's Bazaar Korea, Jungkook BTS Ungkap tentang Tur Dunia ARIRANG

Senin, 8 Juni 2026 | 12.15 WIB

Bertajuk CHOOM, BABYMONSTER akan Jalani Tur Dunia 2026-2027 di Asia dan Oseania, Ada Jakarta - Image
Music & Movie

Bertajuk CHOOM, BABYMONSTER akan Jalani Tur Dunia 2026-2027 di Asia dan Oseania, Ada Jakarta

Selasa, 12 Mei 2026 | 15.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore