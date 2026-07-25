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Aulia Ramadhani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.27 WIB

Hadirkan Kejutan, Taemin Umumkan Tur Dunia Baru 2026-2027 ‘LiMiNaL’

Taemin SHINee. (Soompi) - Image

Taemin SHINee. (Soompi)

JawaPos.com - Belakangan ini, Taemin, anggota boygrup Korea, SHINee telah memberikan kejutan dengan tentang tur konser barunya.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (25/7), juga meluncurkan poster teaser untuk tur dunianya yang akan datang, 2026–27 TAEMIN WORLD TOUR (LiMiNaL).

Menariknya, judul tur baru dari Taemin yaitu LiMiNaL, berasal dari kata Latin Limen, yang berarti ‘ambang batas’ atau batas.

Judul tersebut mencerminkan pesan bahwa batas bukanlah akhir, tetapi awal dari transformasi baru dari sang penyanyi.

Dengan kesempatan itu, penyanyi bersuara emas tersebut diharapkan dapat menunjukkan evolusi artistiknya yang berkelanjutan.

Selain itu, tur ini juga menyoroti bagaimana pertumbuhannya sebagai seorang artis dengan identitas kreatif yang khas.

Rencananya, comeback Taemin selanjutnya yaitu merilis album  dengan judul PHASE 1 : Soft Violence, yang pastinya penggemar sudah penasaran.

Taemin juga akan memberikan karya-karya special, yang akan dirilis pada tanggal 31 Agustus pukul 6 sore KST.

Editor: Novia Tri Astuti
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