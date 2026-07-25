Hadirkan Kejutan, Taemin Umumkan Tur Dunia Baru 2026-2027 ‘LiMiNaL’

JawaPos.com - Belakangan ini, Taemin, anggota boygrup Korea, SHINee telah memberikan kejutan dengan tentang tur konser barunya.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (25/7), juga meluncurkan poster teaser untuk tur dunianya yang akan datang, 2026–27 TAEMIN WORLD TOUR (LiMiNaL).

Menariknya, judul tur baru dari Taemin yaitu LiMiNaL, berasal dari kata Latin Limen, yang berarti ‘ambang batas’ atau batas.

Judul tersebut mencerminkan pesan bahwa batas bukanlah akhir, tetapi awal dari transformasi baru dari sang penyanyi.

Dengan kesempatan itu, penyanyi bersuara emas tersebut diharapkan dapat menunjukkan evolusi artistiknya yang berkelanjutan.

Selain itu, tur ini juga menyoroti bagaimana pertumbuhannya sebagai seorang artis dengan identitas kreatif yang khas.

Rencananya, comeback Taemin selanjutnya yaitu merilis album dengan judul PHASE 1 : Soft Violence, yang pastinya penggemar sudah penasaran.