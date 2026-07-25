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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.45 WIB

Misi Penyelamatan Memanas! Trio Ayah di Agent Kim Reactivated Siap Hadapi Pertempuran Besar

so ji sub,choi dae hoon, yoon kyung ho (x @soompi)

 

 
JawaPos.com – Drama Agent Kim Reactivated meningkatkan ketegangan dengan merilis potongan gambar terbaru menjelang penayangan episode berikutnya.
 
Kali ini, Manager Kim, Seong Han Soo, dan Park Jin Chul bersiap mempertaruhkan segalanya saat menyusup ke wilayah musuh demi menyelesaikan misi yang nyaris mustahil.
 
Dikutip dari Soompi, episode sebelumnya, Manager Kim menerima misi terakhir untuk melindungi Ri Eung Ryung, pembelot berpangkat tertinggi dari Korea Utara, dengan harapan bisa memulai kehidupan baru bersama putrinya, Min Ji.
 
Namun, rencana itu berubah menjadi mimpi buruk setelah ia terjebak dalam perangkap Joo Kang Chan.
 
Situasi semakin genting ketika agen dari Biro Misi Khusus justru mengarahkan senjata mereka kepada Manager Kim dan kedua rekannya.
 
Foto terbaru memperlihatkan Manager Kim mengenakan perlengkapan taktis serba hitam saat menyusup ke markas lawan.
 
Berbekal pistol dan tali tambang di bahunya, ia bergerak hati-hati menembus kegelapan untuk menghadapi musuh yang mengintai di setiap sudut.
 
Sementara itu, Seong Han Soo menunjukkan kemampuan bela diri andalannya sebagai mantan atlet taekwondo Olimpiade.
 
Ia melancarkan tendangan-tendangan kuat dan serangan tanpa henti dalam pertarungan sengit di area dapur yang sempit.
 
Di sisi lain, Park Jin Chul mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melumpuhkan lawan sebelum memanjat atap lift guna memasang bahan peledak sebagai bagian dari strategi tim.
 
Ketiga karakter utama akan memperlihatkan gaya bertarung khas masing-masing dalam pertempuran habis-habisan yang penuh aksi.
 
Mereka juga menjanjikan berbagai kejutan tak terduga di episode 9 dan 10 yang diyakini akan membuat penonton terus terpaku pada layar hingga akhir cerita.
 
Episode terbaru Agent Kim Reactivated dijadwalkan tayang pada 24 Juli. Dengan ancaman dari Joo Kang Chan yang semakin besar dan misi yang kian berbahaya, penonton dibuat penasaran apakah Manager Kim bersama Seong Han Soo dan Park Jin Chul mampu keluar dari wilayah musuh sekaligus menyelesaikan misi terakhir mereka.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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