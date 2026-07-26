Tinggal Satu Episode Lagi, Agent Kim Reactivated Masih Jadi Drama Nomor Satu

so ji sub di drama agent kim reactivated (x @soompi)

JawaPos.com - Drama Agent Kim Reactivated terus menunjukkan dominasinya di layar kaca Korea Selatan.

Menjelang penayangan episode terakhir, drama yang dibintangi So Ji Sub itu kembali mempertahankan posisi sebagai program paling banyak ditonton di slot waktunya dengan capaian rating yang tetap impresif.

Dikutip dari soompi, berdasarkan data Nielsen Korea, episode penultimate yang tayang pada 24 Juli mencatat rating rata-rata nasional sebesar 21,5 persen.

Angka tersebut menempatkan Agent Kim Reactivated di posisi pertama di antara seluruh program yang tayang pada jam yang sama, sekaligus membuktikan konsistensi popularitas drama ini hingga pekan terakhir penayangannya.

Sejak tayang pada akhir Juni, Agent Kim Reactivated memang terus mencetak pencapaian mengesankan.

Drama ini memulai penayangannya dengan rating tertinggi untuk drama miniseri tahun 2026, kemudian menembus angka 20 persen hanya dalam beberapa episode dan bahkan sempat mencetak rekor pribadi sebesar 23,1 persen menjelang pekan terakhir.

Kesuksesan tersebut turut mendorong kabar bahwa para pemain dan kru tengah mempertimbangkan liburan penghargaan sebagai bentuk perayaan atas pencapaian drama.

Meski demikian, pihak produksi sebelumnya menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Kini perhatian penonton tertuju pada episode akhir yang akan menentukan akhir perjalanan sang agen legendaris.

Dengan performa rating yang stabil dan antusiasme publik yang tetap tinggi, Agent Kim Reactivated berpeluang menutup penayangannya dengan rekor baru sekaligus mengukuhkan diri sebagai salah satu drama Korea paling sukses sepanjang 2026.