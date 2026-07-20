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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 22.25 WIB

Agent Kim Reactivated Tembus 23,1 Persen, Spooky in Love Penayangan Perdana dengan Rating Stabil 

agent kim reactivated da spooky in love (x @soompi)
agent kim reactivated da spooky in love (x @soompi
 
JawaPos.com – Persaingan rating drama Korea pada Sabtu pada 18 juli berlangsung semakin sengit.
 
Dilansir dari soompi, drama Agent Kim Reactivated kembali menunjukkan dominasinya dengan mencetak rekor rating tertinggi sepanjang penayangannya.
 
Episode terbaru drama tersebut meraih rata-rata rating nasional sebesar 23,1 persen, sekaligus menjadi program televisi yang paling banyak ditonton di semua saluran pada hari itu.
 
Di sisi lain, drama terbaru tvN Spooky in Love memulai penayangannya dengan hasil yang cukup menjanjikan.
 
Episode perdana drama yang dibintangi Park Eun Bin ini berhasil membukukan rating rata-rata nasional 3,0 persen, sekaligus menempati posisi pertama di slot waktunya di antara seluruh saluran televisi kabel.
 
Sementara itu, drama The Apartment Job mempertahankan performa stabil pada episode ketiganya.
 
Serial tersebut kembali mencatat rating nasional 5,4 persen, menunjukkan respons positif dari penonton sejak awal penayangannya.
 
Drama The Husband juga mencatat hasil yang kompetitif dengan memperoleh rating rata-rata 5,0 persen secara nasional. Angka tersebut membuat persaingan drama akhir pekan semakin ketat, terutama di segmen pemirsa domestik.
 
Menjelang episode pamungkasnya, Recipe for Love terus mempertahankan popularitasnya. Drama itu meraih rating 14,5 persen, menjadi modal kuat sebelum menayangkan episode final yang telah dinantikan para penggemar.
 
Dengan Agent Kim Reactivated yang terus memecahkan rekor, debut solid Spooky in Love, serta performa stabil drama-drama lainnya, persaingan rating drama Korea akhir pekan diprediksi akan semakin menarik memasuki pekan terakhir penayangan sejumlah serial populer.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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