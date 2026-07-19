Jadi Favorit, Drama Agent Kim Reactivated Raih Rating Tertinggi, Spooky In Love Tayang Perdana

Drama Agent Kim Reactivated dan Spooky In Love. (Soompi)
JawaPos.com – Menjadi perhatian tersendiri, drama Korea SBS yang berjudul Agent Kim Reactivated berhasil mendapat rating tertinggi sepanjang masa.
Dilansir dari laman Soompi, makin disukai, drama ini sekali lagi mencapai rating penonton tertinggi menjelang pekan terakhir penayangannya.
Nielsen Korea mengungkap episode terbaru ‘Agent Kim Reactivated’ naik ke rating rata-rata nasional 23,1 persen.
Dengan jumlah itu, menjadikannya program yang paling banyak ditonton dari semua jenis program yang tayang pada hari Sabtu.
Aksi dari actor Korea So Ji Sub makin memikat penggemar, dimana ia mengerahkan seluruh potensinya dalam pencarian putrinya di drama tersebut
Drama itu diadaptasi dari webtoon populer, drama ini mengisahkan Manajer Kim (So Ji Sub), seorang ayah namun menyimpan masa lalu penuh rahasia.
Di sisi lain, drama baru tvN yaitu Spooky in Love raih rating rata-rata nasional 3,0 persen untuk episode pertamanya, ia berada di posisi pertama di slot waktunya di semua saluran kabel.
Kabarnya, The Apartment Job milik JTBC mempertahankan rating rata-rata nasional 5,4 persen untuk episode ketiganya.
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