Jelang Comeback, KiiiKiii Rilis Teaser Unik untuk Mini Album WhyKiiiKiii

JawaPos.com – KiiiKiii semakin membangun antusiasme menjelang comeback mereka dengan merilis rangkaian teaser kreatif untuk mini album ketiga bertajuk WhyKiiiKiii.

Melalui konten berjudul "A Day in WhyKiiiKiii", Starship Entertainment mengajak penggemar menikmati perjalanan selama satu hari penuh yang dikemas layaknya tur musim panas dengan sentuhan khas grup tersebut.

Dikutip dari The Chosun, konsep promosi ini dibagi berdasarkan waktu, dimulai sejak pukul 07.00 hingga dini hari.

Setiap video yang dirilis dalam interval empat jam menghadirkan cuplikan lagu baru yang menggambarkan suasana berbeda sepanjang hari.

Mulai dari nuansa segar "Ever 2 Late", irama santai "Hey Hi", hingga "Pop Off Pop Off" yang mengusung atmosfer video musik pop era 2010-an, KiiiKiii memperlihatkan keragaman konsep yang akan menghiasi album terbaru mereka.

Teaser kemudian berlanjut dengan "SWEET SOUR", lagu yang mengangkat kenangan persahabatan dengan nuansa emosional.

Setelah itu, penggemar disuguhkan "Candy Pink Magic Hole Flip Phone (What Should I Do)" yang dibalut efek suara notifikasi unik, sebelum ditutup oleh "Blue Hour", lagu yang menggambarkan suasana menjelang fajar.

Melalui rangkaian lagu tersebut, KiiiKiii menunjukkan eksplorasi musik yang mencakup house dance pop, electronic synth pop, hingga hyperpop.

Grup ini juga membuka konten spesial "Girls Duty Free" di situs resminya. Dirancang sebagai toko virtual yang terinspirasi dari konsep album baru, halaman tersebut dipenuhi ulasan produk fiktif, foto para anggota, dan berbagai elemen humor yang mencerminkan kreativitas serta selera khas Generasi Z.