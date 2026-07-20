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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 18.47 WIB

Gaya Santai Giselle aespa di Hawaii Curi Perhatian, Foto Liburan Viral di Media Sosial

giselle (x @aeriminded)

 

 
JawaPos.com – Giselle aespa membagikan momen liburannya di Hawaii yang langsung mendapat perhatian para penggemar.
 
Dilansir dari The Chosun, idol kelahiran Jepang itu mengunggah foto di media sosial dengan keterangan singkat, "healing in hawaii", yang memperlihatkan suasana santai selama menikmati waktu istirahatnya.
 
Giselle tampak menikmati perjalanan dengan duduk di kursi belakang mobil sambil membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Ia juga membagikan momen ketika berinteraksi dengan seekor kuda, menghadirkan nuansa tenang yang sejalan dengan tema liburan yang ingin ia tampilkan.
 
Pelantun "Supernova" tersebut juga memamerkan gaya kasual namun modis. Di tepi pantai, Giselle mengenakan pakaian renang hitam yang dipadukan dengan berbagai busana bernuansa monokrom, termasuk atasan hitam tanpa lengan dan hot pants yang memberikan kesan simpel sekaligus elegan.
 
Tak hanya itu, Giselle juga tampil dengan halter-neck top hitam yang dipadukan dengan celana pendek senada. Proporsi tubuhnya yang jenjang dan pose bak model sukses mencuri perhatian.
 
Penampilannya yang natural di tengah suasana malam Hawaii semakin memperkuat pesonanya sebagai salah satu ikon fashion generasi baru K-Pop.
Unggahan tersebut pun banjir komentar dari para penggemar.
 
Banyak yang memuji kaki Giselle yang terlihat sangat jenjang, proporsi tubuhnya yang seimbang, hingga visual wajahnya yang disebut tampak mungil.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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