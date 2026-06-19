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Sischa Widya Maharani
Jumat, 19 Juni 2026 | 18.02 WIB

Sisi Asli Karina AESPA Terungkap, Jonathan Mengaku Sempat Salah Paham

Karina AESPA dan Jonathan saat bekerja sama sama dalam program Synchro U. (YouTube KBS)

 
JawaPos.com - Jonathan membagikan cerita menarik tentang persahabatannya dengan Karina AESPA dalam episode terbaru acara MBC Radio Star yang tayang pada 10 Juni lalu.
 
Dalam episode bertema "Wassup! My Way" tersebut, Jonathan hadir sebagai bintang tamu bersama Park Joon Hyung G.O.D, pengajar bahasa Prancis Jung Il Young dan Dayoung WJSN.
 
Saat para pembawa acara menanyakan apakah dirinya merasa canggung dengan Karina, Jonathan justru menunjukkan kedekatan mereka dengan menyebut nama asli sang idol.
 
"'Karina?' Maksud kalian Jimin?" ujar Jonathan mengundang tawa para tamu lainnya.
 
Ia kemudian mengungkap bagaimana hubungan pertemanannya dengan Karina bermula. 
 
Melansir dari Naver, keduanya pernah bekerja bersama dalam program Synchro U. Saat itu, Karina memberikan album AESPA lengkap dengan surat tulisan tangan setelah proses syuting berlangsung.
 
"'Mari kita bekerja keras ke depannya begitu isi pesannya," ungkap Jonathan mengenang momen tersebut.
 
Hadiah itu rupanya membuat Jonathan kebingungan. Ia bahkan mengaku sempat bertanya kepada manajernya apakah tindakan Karina tersebut memang wajar dilakukan.
 
"Saya berpikir, 'Apa ini boleh? Bukankah kami hanya bekerja bersama?' Saya rasa saya sudah gila," katanya sambil tertawa.
 
Namun, pikiran Jonathan berubah setelah mengetahui bahwa Karina ternyata memberikan hadiah serupa kepada seluruh anggota pemeran.
 
Tak hanya album, pelantun "Supernova" itu juga menulis surat secara personal untuk masing-masing rekan kerjanya dan menyiapkan hadiah yang disesuaikan dengan setiap orang.
 
Jonathan semakin terkesan ketika mengetahui Karina tetap meluangkan waktu untuk menyiapkan semuanya meski baru kembali dari jadwal luar negeri.
 
Setelah menjadi lebih dekat, Jonathan mengaku akhirnya bertukar kontak dengan Karina. Meski begitu, ia menetapkan aturan khusus untuk dirinya sendiri.
 
"Saya punya beberapa aturan. Jangan menghubunginya lebih dulu, jangan membicarakan Karina di tempat lain, dan jangan berpura-pura dekat," tutur Jonathan.
 
Ia pun menambahkan bahwa dirinya sedikit khawatir Karina akan merasa canggung karena namanya sering disebut dalam berbagai kesempatan.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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