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Abdul Rahman
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.05 WIB

Ceraikan Ikram Rosadi, Larissa Chou Siapkan Bisnis Baru di Bandung, Bakal Buka Travel Umrah

Selebgram Larissa Chou merespons banyaknya komentar netizen yang mengkhawatirkan masa depan pernikahannya dengan sang calon suami. - Image

Selebgram Larissa Chou merespons banyaknya komentar netizen yang mengkhawatirkan masa depan pernikahannya dengan sang calon suami.

JawaPos.com - Setelah resmi bercerai dari Ikram Rosadi, selebgram Larissa Chou mulai menata kembali kehidupan dan masa depannya. Tak ingin larut dalam kesedihan, ibu dua anak itu disebut telah menyiapkan langkah baru bakal membuka usaha travel umrah di Bandung, Jawa Barat.

Perceraian Larissa Chou dan Ikram Rosadi telah diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Keputusan cerai diambil setelah Larissa mempertimbangkannya secara matang selama kurang lebih satu tahun belakangan.

Sahabat Larissa Chou, Koh Hanny Kristianto, mengungkapkan bahwa perempuan berusia 30 tahun itu kini memilih fokus membangun kemandirian ekonomi. Salah satu rencana yang sedang dipersiapkan adalah membuka bisnis travel umrah di Kota Bandung.

"Insya Allah Larissa mau buka usaha travel umrah di Bandung. Doakan saja mudah-mudahan dengan usahanya yang baru ini bisa menjadi berkah," ujar Koh Hanny Kristianto.

Menurut Koh Hanny, keputusan Larissa untuk kembali berbisnis tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai ibu yang kini harus menghidupi diri sendiri sekaligus kedua anaknya. Kondisi tersebut membuat Larissa harus kembali bekerja keras setelah rumah tangganya berakhir.

Koh Hanny juga mengungkapkan bahwa Larissa sempat mencurahkan isi hatinya. Di balik ketegarannya, Larissa sebenarnya memiliki keinginan sederhana, yakni menjadi ibu dalam rumah tangganya yang fokus mengurus keluarga tanpa harus memikul beban sebagai pencari nafkah.

"Sebenarnya keinginan Larissa itu adalah menjadi seorang tulang rusuk ya, bukan menjadi tulang punggung. Sekarang Larissa harus berperan ganda juga menjadi seorang ayah yang harus menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Ini bukan kali pertama juga untuk Larissa ya," kata Koh Hanny.

Meski demikian, Koh Hanny terus memberikan dukungan dan motivasi kepada Larissa agar tetap memandang setiap ujian hidup dari kaca mata positif. Ia meyakini pengalaman pahit yang dialami sahabatnya itu akan menjadi pembelajaran berharga untuk perjalanan hidupnya ke depan.

Menurutnya, setiap cobaan yang datang memiliki hikmah yang dapat dipetik. Pengalaman Larissa Chou menghadapi dua kali kegagalan rumah tangga diyakini dapat menjadi bekal untuk menguatkan diri sekaligus memberikan semangat kepada perempuan lain yang mengalami persoalan serupa.

Editor: Abdul Rahman
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