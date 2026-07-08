Larissa Chou Resmi Cerai dengan Ikram Rosadi

JawaPos.com - Sidang cerai antara selebgram Larissa Chou dengan Ikram Rosadi yang sempat bergulir di Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, kini telah selesai.

Hal itu diumumkan Larissa Chou melalui unggahan di akun media sosial Threads pada hari ini, Rabu (8/7). Dia menerima dengan lapang dada perceraian ini karena diputuskan melalui proses panjang melalui penyerahan diri kepada Sang Khaliq.

"Setelah banyak berpikir, berdoa, dan melalui perjalanan panjang untuk merenung, aku memutuskan mengakhiri pernikahanku," ujar Larissa Chou mengumumkan pernikahannya yang resmi berakhir.

Setelah kini menyandang status janda, Larissa Chou tidak berkecil hati dalam menghadapi masa depan. Dia justru bersemangat untuk menyongsong kehidupan baru yang lebih damai.

"Aku memulai babak baru sebagai ibu tunggal dua anak. Bukan karena menyerah, tapi karena aku percaya aku pantas mendapatkan cinta yang membuatku merasa aman, tulus, dan penuh rasa hormat," ungkap Larissa Chou.

Dia mengaku, status janda ini sejatinya tidak terlalu banyak berubah dalam hidupnya dengan yang dialaminya selama masa pernikahan. Pasalnya, saat menikah pun Larissa merasa hidupnya diwarnai kesendirian.

"Bahkan saat masih menikah, aku sudah belajar menjalani hidup sendiri. Aku menghidupi diriku, mengurus rumah, memenuhi kebutuhan diri dan anak-anakku, serta menghadapi sebagian besar tantangan hidup seorang diri," ungkap Larissa Chou.

Dia melihat perceraian bukanlah kehilangan pasangan seperti yang kerap dipikirkan oleh banyak orang. Larissa Chou justru melihatnya dari sisi berbeda dengan potret yang positif.