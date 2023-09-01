Kewajiban Tidak Ditunaikan, Penyebab Perceraian Larissa Chou-Ikram Rosadi

Larissa Chou dan Ikram Rosadi. (Foto : Instagram/@larissachou.)
JawaPos.com - Bahtera rumah tangga antara selebgram Larissa Chou dengan Ikram Rosadi kini resmi berakhir dengan adanya putusan cerai dikeluarkan majelis hakim yang menangani perkara perceraian mereka.
Koh Hanny Kristianto selaku sahabat Larissa Chou menyatakan, perceraian terjadi karena Ikram Rosadi diduga tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya selama masa pernikahan terhadap sang istri.
"Tidak terpenuhi apa yang menjadi haknya dan tidak dijalankan apa yang menjadi kewajiban seorang suami. Apakah itu berupa nafkah atau mungkin berupa apa itu, biar menjadi rahasia Larissa," kata Koh Hanny.
Dia juga membenarkan selama masa pernikahan dengan Ikram Rosadi, Larissa Chou banyak merasa sendirian. Segala sesuatu dilakukan sendiri oleh Larissa tanpa ada campur tangan sang suami.
"Saya nggak bisa buka, tapi banyak hal yang memang akhirnya soal prinsip dan prinsip itu sudah susah ya. Masing-masing punya baju yang berbeda karena Larissa merasa sendiri. Dia melakukan segala sesuatu sendiri," ungkapnya.
Larissa Chou, katanya, enggan bicara blak-blakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya karena ingin hubungan bersama sang mantan tetap berjalan baik.Apalagi, mereka dikaruniai buah hati dari hasil pernikahan.
"Kita doakan, mereka sudah mengambil keputusan yang baik, bisa mengawali dengan baik, mengakhiri juga dengan baik dan mudah-mudahan tetap Allah berkahi dan Allah rahmati," katanya.
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