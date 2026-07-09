Larissa Chou Minta Nafkah Anak Rp 3 Juta per Bulan, Koh Hanny Kristianto: Paling Rendah di Kasus Perceraian Selebriti

JawaPos.com - Selebgram Larissa Chou resmi bercerai dengan Ikram Rosadi setelah Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung, Jawa Barat, mengabulkan gugatan cerainya melalui putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran pihak tergugat di dalam persidangan.

Dalam gugatan cerai yang didaftarkan pada 29 Mei 2026, Larissa Chou turut mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp 3 juta per bulan. Nominal tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan tuntutan nafkah anak dalam sejumlah kasus perceraian publik figur.

Sahabat Larissa Chou, Koh Hanny Kristianto, mengaku cukup terkejut dengan besaran nafkah anak yang diminta. Menurutnya, angka tersebut merupakan yang paling rendah yang pernah ia ketahui dalam perkara perceraian selebriti.

"Dengan minta Rp 3 juta per bulan untuk anak, saya rasa di dalam persidangan perceraian ini yang paling rendah. Mungkin pernah ngikuti kasus cerai si A, si Fulan, Fulana cerai, belum ada tuh yang minta sebulan Rp 3 juta, baru kali ini," kata Koh Hanny.

Koh Hanny menegaskan, keputusan Larissa Chou mengakhiri rumah tangganya bukan dilandasi persoalan materi semata. Menurutnya, ada hak-hak Larissa sebagai istri yang tidak terpenuhi selama menjalani pernikahan dengan Ikram Rosadi.

Selama berumah tangga, Larissa Chou disebut kerap menjalani berbagai tanggung jawab seorang diri. Ia merasa harus mengurus banyak hal tanpa keterlibatan maupun dukungan dari sang suami.

Keputusan untuk bercerai tidak diambil secara terburu-buru. Koh Hanny mengungkapkan bahwa Larissa telah mempertimbangkan langkah tersebut selama hampir satu tahun sebelum akhirnya mantap mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

"Justru ini karena yang kedua kalinya, sudah hampir setahun ya dipertimbangka, tapi ini yang terbaik menurut Larissa. Siapa sih yang pengen cerai, apalagi mereka punya buah hati ya," katanya.