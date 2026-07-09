Sukses Besar! 'Doctor on the Edge' Akhiri Penayangan dengan Rating Tertinggi Sepanjang Sejarahnya

JawaPos.com – Drama Korea Doctor on the Edge yang tayang di saluran ENA resmi mengakhiri perjalanannya dengan catatan prestasi yang luar biasa.

Dikutip dari Soompi, Episode final drama medis ini sukses mencetak angka penonton tertinggi sepanjang penayangannya.

Episode terakhir Doctor on the Edge yang tayang pada Minggu, 7 Juli 2026, berhasil meraih rating rata-rata nasional sebesar 5,9 persen.

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Angka ini menandai lonjakan yang sangat signifikan, yaitu naik satu persen poin penuh jika dibandingkan dengan episode malam sebelumnya.

Perolehan ini sekaligus mengukuhkan Doctor on the Edge sebagai salah satu drama tersukses ENA tahun ini yang berhasil mempertahankan tren kenaikan penonton berkat alur ceritanya yang intens dan penuh ketegangan.

Di sisi lain, persaingan ketat slot tayang akhir pekan membawa hasil yang berbeda bagi kompetitornya. Drama romantis baru milik tvN yang berjudul See You at Work Tomorrow! justru harus rela mengalami penurunan performa.

Pada malam yang sama, drama tersebut sedikit merosot dan hanya mampu mengantongi rating rata-rata nasional sebesar 4,3 persen.

Angka ini menjadi rekor terendah baru sepanjang penayangan bagi drama romantis tersebut sejak pertama kali mengudara.