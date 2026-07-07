Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 7 Juli 2026 | 16.03 WIB

Bagikan Cuplikan Gambar, Shin Ye Eun Makin Dekat dengan Lee Jae Wook di Drama Doctor On The Edge

Shin Ye Eun dan Lee Jae Wook. Sumber foto: Soompi - Image

Shin Ye Eun dan Lee Jae Wook. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Kisah Shin Ye Eun  makin menggelitik penonton di Korea Doctor on the Edge, drama itu juga telah membagikan potongan gambar baru menjelang episode barunya.

Dilansir dari Soompi, Selasa (7/7), drama seru ini mengisahkan dokter kesehatan masyarakat Do Ji Eui (Lee Jae Wook), yang ditugaskan di pulau terkenal Pyeondong, dan perawat Yook Ha Ri (Shin Ye Eun).

 Terlihat seru di episode sebelumnya, Do Ji Eui mengalami krisis setelah dituduh melakukan kesalahan diagnosis.

Meski begitu, terlepas dari kenyamanan dan dukungan Yook Ha Ri, kontroversi baru mengenai dugaan penggunaan obat-obatan mendorong dokter yang sudah kesulitan ini ke titik puncaknya.

 Episode itu diakhiri dengan Do Ji Eui yang mengakui, "Terlalu sulit untuk bertahan, aku takut dengan pulau ini," setelah mengetahui bahwa skorsingnya sedang ditinjau.

Dengan kemungkinan penangguhan Do Ji Eui membayangi hubungan mereka, foto-foto baru yang dirilis semakin memperkuat ketegangan emosional.

Nampak pohon Natal yang dipasang di salah satu sudut klinik kesehatan masyarakat ternyata menjadi alasan tulus Yook Ha Ri untuk menghabiskan waktu bersama Do Ji Eui.

Memanfaatkan kesempatan ini, mereka saling berbagi ketulusan, mendukung satu sama lain ketika keadaan sulit menerpa.

Menariknya, senyuman cerah Yook Ha Ri, cukup hangat untuk membantunya sejenak melupakan kekhawatirannya, dan Do Ji Eui  berlinang air mata.

Menyadari gejala yang mengkhawatirkan saat Hwang Shin Hye mengunjungi klinik, Do Ji Eui segera memeriksa kondisinya, tonton episode 11 pada 6 Juli pukul 10 malam KST.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Muncul Ketegangan, Shin Ye Eun Menjauhkan Diri dari Lee Jae Wook di Drama Doctor on the Edge - Image
Entertainment

Muncul Ketegangan, Shin Ye Eun Menjauhkan Diri dari Lee Jae Wook di Drama Doctor on the Edge

Rabu, 24 Juni 2026 | 16.51 WIB

Bagikan Cuplikan Pembacaan Naskah, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun akan Bekerjasama di Drama Doctor on the Edge - Image
Entertainment

Bagikan Cuplikan Pembacaan Naskah, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun akan Bekerjasama di Drama Doctor on the Edge

Rabu, 29 April 2026 | 18.12 WIB

Tampil Menawan, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Jalani Pemotretan dengan ELLE Korea, Bicara tentang Drama Doctor on the Edge - Image
Infotainment

Tampil Menawan, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Jalani Pemotretan dengan ELLE Korea, Bicara tentang Drama Doctor on the Edge

Rabu, 27 Mei 2026 | 14.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore