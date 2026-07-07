Bagikan Cuplikan Gambar, Shin Ye Eun Makin Dekat dengan Lee Jae Wook di Drama Doctor On The Edge

Shin Ye Eun dan Lee Jae Wook. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Kisah Shin Ye Eun makin menggelitik penonton di Korea Doctor on the Edge, drama itu juga telah membagikan potongan gambar baru menjelang episode barunya.
Dilansir dari Soompi, Selasa (7/7), drama seru ini mengisahkan dokter kesehatan masyarakat Do Ji Eui (Lee Jae Wook), yang ditugaskan di pulau terkenal Pyeondong, dan perawat Yook Ha Ri (Shin Ye Eun).
Terlihat seru di episode sebelumnya, Do Ji Eui mengalami krisis setelah dituduh melakukan kesalahan diagnosis.
Meski begitu, terlepas dari kenyamanan dan dukungan Yook Ha Ri, kontroversi baru mengenai dugaan penggunaan obat-obatan mendorong dokter yang sudah kesulitan ini ke titik puncaknya.
Episode itu diakhiri dengan Do Ji Eui yang mengakui, "Terlalu sulit untuk bertahan, aku takut dengan pulau ini," setelah mengetahui bahwa skorsingnya sedang ditinjau.
Dengan kemungkinan penangguhan Do Ji Eui membayangi hubungan mereka, foto-foto baru yang dirilis semakin memperkuat ketegangan emosional.
Nampak pohon Natal yang dipasang di salah satu sudut klinik kesehatan masyarakat ternyata menjadi alasan tulus Yook Ha Ri untuk menghabiskan waktu bersama Do Ji Eui.
Memanfaatkan kesempatan ini, mereka saling berbagi ketulusan, mendukung satu sama lain ketika keadaan sulit menerpa.
Menariknya, senyuman cerah Yook Ha Ri, cukup hangat untuk membantunya sejenak melupakan kekhawatirannya, dan Do Ji Eui berlinang air mata.
Menyadari gejala yang mengkhawatirkan saat Hwang Shin Hye mengunjungi klinik, Do Ji Eui segera memeriksa kondisinya, tonton episode 11 pada 6 Juli pukul 10 malam KST.
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