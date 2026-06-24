Muncul Ketegangan, Shin Ye Eun Menjauhkan Diri dari Lee Jae Wook di Drama Doctor on the Edge

JawaPos.com - Belakangan ini, cerita dari Doctor on the Edge makin disukai, dimana drama Korea tersebut juga telah merilis foto-foto terbaru.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (24/6), memiliki alur seru, Doctor on the Edge mengisahkan kehidupan dokter kesehatan masyarakat Do Ji Eui (Lee Jae Wook), yang ditugaskan ke pulau Pyeondong yang terkenal.

Ia bertemu perawat Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), yang menyembunyikan sebuah rahasia, pertemuan mereka di sebuah pulau terpencil memunculkan ceritita mengharukan.

Terlihat dari foto baru, menunjukkan perubahan suasana antara Do Ji Eui serta Yook Ha Ri, membuat penasaran.

Yook Ha Ri berdiri di depan potret peringatan Oh Mi Ja (Gil Hae Yeon), berusaha menahan air matanya serta kesedihan sehingga terlihat seolah-olah akan pingsan kapan saja.

Ekspresi sedih Do Ji Eui juga menyampaikan kekhawatirannya, menambah ketegangan tersendiri dalam adegan tersebut.

Di sisi lain, terlihat juga Yook Ha Ri kembali ke Pusat Kesehatan Masyarakat Pyeongdong dengan senyum cerah.

Dalam cuplikan yang dirilis sebelumnya untuk episode mendatang, ia berkata kepada Do Ji Eui, "Tolong berpura-puralah kau tidak mengenalku.”

Do Ji Eui tampak bingung dengan provokasi mendadak Hyun Chi Yeon (Hong Min Ki), sementara Hyun Chi Yeon yang terlihat tidak senang.