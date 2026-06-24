Muncul Ketegangan, Shin Ye Eun Menjauhkan Diri dari Lee Jae Wook di Drama Doctor on the Edge

Shin Ye Eun dan Lee Jae Wook. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Belakangan ini, cerita dari Doctor on the Edge makin disukai, dimana drama Korea tersebut juga telah merilis foto-foto terbaru.
Dikutip dari laman Soompi, Rabu (24/6), memiliki alur seru, Doctor on the Edge mengisahkan kehidupan dokter kesehatan masyarakat Do Ji Eui (Lee Jae Wook), yang ditugaskan ke pulau Pyeondong yang terkenal.
Ia bertemu perawat Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), yang menyembunyikan sebuah rahasia, pertemuan mereka di sebuah pulau terpencil memunculkan ceritita mengharukan.
Terlihat dari foto baru, menunjukkan perubahan suasana antara Do Ji Eui serta Yook Ha Ri, membuat penasaran.
Yook Ha Ri berdiri di depan potret peringatan Oh Mi Ja (Gil Hae Yeon), berusaha menahan air matanya serta kesedihan sehingga terlihat seolah-olah akan pingsan kapan saja.
Ekspresi sedih Do Ji Eui juga menyampaikan kekhawatirannya, menambah ketegangan tersendiri dalam adegan tersebut.
Di sisi lain, terlihat juga Yook Ha Ri kembali ke Pusat Kesehatan Masyarakat Pyeongdong dengan senyum cerah.
Dalam cuplikan yang dirilis sebelumnya untuk episode mendatang, ia berkata kepada Do Ji Eui, "Tolong berpura-puralah kau tidak mengenalku.”
Do Ji Eui tampak bingung dengan provokasi mendadak Hyun Chi Yeon (Hong Min Ki), sementara Hyun Chi Yeon yang terlihat tidak senang.
“Episode selanjutnya akan menggambarkan upaya Yook Ha Ri untuk mengatasi rasa sakit akibat kehilangan,” ungkap tim produksi.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia