Aulia Ramadhani
Rabu, 29 April 2026 | 18.12 WIB

Bagikan Cuplikan Pembacaan Naskah, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun akan Bekerjasama di Drama Doctor on the Edge

Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun. (Soompi)

JawaPos.com – Aktor Korea Lee Jae Wook akan berperan di Doctor on the Edge, dimana drama itu telah membagikan cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya.

Dikutip dari Soompi, Rabu (29/4), drama ini bergenre romantis, mengisahkan kehidupan dokter kesehatan masyarakat Do Ji Eui (Lee Jae Wook) dan perawat bernama Yook Ha Ri (Shin Ye Eun).

Telah dinanti, Lee Jae Wook memerankan Do Ji Eui, berprofesi sebagai seorang dokter kesehatan masyarakat, ia dikirim ke pulau yang ditakuti karena trauma dengan laut.

Sang aktor menggambarkan perjalanan karakter tersebut dengan alur emosional yang detail, dari dunia batinnya yang tertutup dan terisolasi hingga hidupnya berubah.

Makin menarik, Shin Ye Eun memerankan Yook Ha Ri, mantan perawat rumah sakit universitas, dikenal karena kepribadiannya yang baik tetapi suka ikut campur.

Ia tidak bisa mengabaikan orang-orang yang membutuhkan, namun ia kembali ke Pulau Pyeongdong dengan sebuah rahasia.

Shin Ye Eun menangkap pesona karakternya, Yook Ha Ri, ia memiliki kepribadian jujur serta emosi batinnya yang kompleks.

Ada juga Hong Min Ki, ia memerankan Hyun Chi Yeon, lalu Uhm Jung Sun (diperankan Lee Soo Kyung) seorang perawat asli Pulau Pyeongdong

