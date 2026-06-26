Dikabarkan Selingkuh, Larissa Chou: Aku Tidak Peduli

JawaPos.com - Larissa Chou menanggapi kabar miring yang berkembang di media sosial bahwa dirinya selingkuh dan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya bersama Ikram Rosadi.

Kendati rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk diakui, Larissa Chou membantah keras bahwa dirinya melakukan perselingkuhan. Dia menyebut, isu tak sedap tersebut sengaja didengungkan oleh akun buzzer di media sosial.

Meski nama baiknya tercoreng akibat informasi yang tidak benar dimunculkan ke hadapan publik, Larissa Chou mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu peduli.

"Aku tidak peduli dengan orang-orang yang mencoba menyebarkan kebohongan atau merusak reputasiku," ujar Larissa Chou dalam unggahannya di akun media sosial Threads.

Dia memastikan kabar miring yang dihembuskan di media sosial tidak akan membuat dirinya jadi terpuruk. Dia tidak akan membiarkan kebahagiaannya ditakar oleh orang lain.

"Aku tidak membiarkan pendapat negatif mendefinisikan diriku. Aku lebih memilih kedamaian daripada harus membuktikan diri," tegas Larissa Chou.

Larissa Chou dan Ikram Rosadi kini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung, Jawa Barat. Sidang cerai mereka telah bergulir di meja persidangan.

"Soal perceraianku, orang akan selalu berkomentar—baik itu pujian maupun kritik—dan aku menerimanya sebagai konsekuensi menjadi sosok yang dikenal publik. Aku tidak punya waktu untuk drama atau hal apa pun yang membuang-buang energiku," ungkapnya.