Lee Hyun Perpanjang Kontrak dengan BIGHIT MUSIC, Pertahankan Kerja Sama Selama 19 Tahun

JawaPos.com – Penyanyi Lee Hyun perpanjang kontrak melanjutkan perjalanan kariernya bersama BIGHIT MUSIC.

Menurut laporan Soompi, Pada 8 Juli, agensi tersebut secara resmi mengumumkan bahwa Lee Hyun telah memperbarui kontrak eksklusifnya, memperpanjang hubungan kerja yang telah terjalin selama hampir dua dekade.

Lee Hyun telah menjadi bagian dari BIGHIT MUSIC sejak awal perjalanan agensi tersebut.

Penyanyi yang memulai debutnya pada 2007 sebagai anggota grup campuran 8Eight ini telah bersama perusahaan selama 19 tahun, menjadikannya salah satu artis yang memiliki hubungan terlama dengan agensi tersebut.

Melalui pernyataan resminya, BIGHIT MUSIC mengungkapkan rasa bahagianya dapat kembali melanjutkan kerja sama dengan Lee Hyun.

“Sangatlah bermakna bisa melanjutkan hubungan dengan artis yang telah bersama perusahaan sejak masa-masa awal berdirinya,” ujar pihak BIGHIT MUSIC.

Agensi tersebut juga menyampaikan akan terus mendukung berbagai aktivitas Lee Hyun berdasarkan kepercayaan kuat yang telah dibangun selama 19 tahun terakhir.