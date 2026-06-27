Selebgram Larissa Chou Gugat Cerai Ikram Rosadi, Pilih Fokus pada Anak dan Kehidupan yang Damai

Larissa Chou bersama tim pengacaranya yang menangani kasus perceraian di pengadilan. (Threads: larissachou)
JawaPos.com – Selebgram Larissa Chou buka suara di tengah proses perceraiannya dengan Ikram Rosadi. Melalui unggahan di media sosial, Larissa menegaskan tidak peduli terhadap berbagai tudingan maupun kebohongan yang disebut berupaya merusak reputasinya.
Larissa menyatakan memilih hidup tenang dan tidak ingin menghabiskan energi untuk menghadapi drama ataupun opini negatif yang berkembang terkait rumah tangganya.
Dalam unggahan tersebut, Larissa mengaku tidak membiarkan pandangan negatif orang lain mendefinisikan dirinya. Ia juga menegaskan lebih memilih kedamaian daripada harus membuktikan diri kepada publik.
"Aku tidak peduli dengan orang-orang gila yang mencoba menyebarkan kebohongan atau merusak reputasiku. Aku tidak membiarkan opini negatif mendefinisikan diriku. Aku memilih kedamaian daripada membuktikan diriku," tulis Larissa dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan, dikutip Sabtu (27/6).
Terkait perceraiannya dengan Ikram Rosadi, Larissa menyadari bahwa sebagai figur publik dirinya tidak bisa lepas dari pujian maupun kritik. Ia menganggap hal tersebut sebagai konsekuensi dari kehidupan yang dikenal banyak orang.
"Dan tentang perceraianku, orang akan selalu berbicara, baik itu pujian atau kritik, dan aku menerima itu sebagai bagian dari dikenal," lanjutnya.
Larissa juga menegaskan tidak ingin terlibat dalam drama yang dinilai hanya membuang energi. Saat ini, ia memilih memusatkan perhatian pada perannya sebagai ibu serta membangun kehidupan yang membuatnya bahagia.
Ia mengaku ingin fokus menjadi ibu yang baik, menjalani hidup dengan damai, terus bertumbuh, dan membangun kehidupan yang dicintainya.
Menurut Larissa, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal negatif. Karena itu, ia mengajak para pengikutnya untuk memilih kebaikan dan menyebarkan hal-hal positif.
Di akhir pesannya, Larissa menyampaikan terima kasih kepada para pendukung yang selama ini terus memberikan dukungan. Ia juga mendoakan agar semua orang dapat menjalani kehidupan yang damai, bahagia, dan penuh kebaikan.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup