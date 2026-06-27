Selebgram Larissa Chou Gugat Cerai Ikram Rosadi, Pilih Fokus pada Anak dan Kehidupan yang Damai

JawaPos.com – Selebgram Larissa Chou buka suara di tengah proses perceraiannya dengan Ikram Rosadi. Melalui unggahan di media sosial, Larissa menegaskan tidak peduli terhadap berbagai tudingan maupun kebohongan yang disebut berupaya merusak reputasinya.

Larissa menyatakan memilih hidup tenang dan tidak ingin menghabiskan energi untuk menghadapi drama ataupun opini negatif yang berkembang terkait rumah tangganya.

Dalam unggahan tersebut, Larissa mengaku tidak membiarkan pandangan negatif orang lain mendefinisikan dirinya. Ia juga menegaskan lebih memilih kedamaian daripada harus membuktikan diri kepada publik.

"Aku tidak peduli dengan orang-orang gila yang mencoba menyebarkan kebohongan atau merusak reputasiku. Aku tidak membiarkan opini negatif mendefinisikan diriku. Aku memilih kedamaian daripada membuktikan diriku," tulis Larissa dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan, dikutip Sabtu (27/6).

Terkait perceraiannya dengan Ikram Rosadi, Larissa menyadari bahwa sebagai figur publik dirinya tidak bisa lepas dari pujian maupun kritik. Ia menganggap hal tersebut sebagai konsekuensi dari kehidupan yang dikenal banyak orang.

"Dan tentang perceraianku, orang akan selalu berbicara, baik itu pujian atau kritik, dan aku menerima itu sebagai bagian dari dikenal," lanjutnya.

Larissa juga menegaskan tidak ingin terlibat dalam drama yang dinilai hanya membuang energi. Saat ini, ia memilih memusatkan perhatian pada perannya sebagai ibu serta membangun kehidupan yang membuatnya bahagia.

Ia mengaku ingin fokus menjadi ibu yang baik, menjalani hidup dengan damai, terus bertumbuh, dan membangun kehidupan yang dicintainya.

Menurut Larissa, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal negatif. Karena itu, ia mengajak para pengikutnya untuk memilih kebaikan dan menyebarkan hal-hal positif.