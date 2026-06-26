Rumah Tangganya di Ujung Tanduk, Larissa Chou Dituding Selingkuh

Larissa Chou bersama tim pengacaranya yang menangani kasus perceraian di pengadilan. (Threads: larissachou)

JawaPos.com - Rumah tangga Larissa Chou dengan Ikram Rosadi kini sedang berada di ujung tanduk dengan adanya perceraian didaftarkan ke Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung, Jawa Barat.

Kabar perceraian ini secara resmi diumumkan Larissa Chou melalui unggahan di akun media sosialnya. Larissa menjalani sidang cerai perdana pada 15 Juni 2026 dan sidang cerai akan dilanjutkan pada 29 Juni mendatang.

"Akhirnya saya bisa menyampaikan bahwa saya telah memutuskan untuk bercerai dan melangkah maju dalam hidup saya. Ini bukanlah keputusan yang mudah, namun ini adalah keputusan yang tepat bagi saya," tulis Larissa Chou di akun media sosial Threads.

Di tengah perceraian dan rumah tangganya dipertaruhkan di pengadilan, muncul kabar miring tentang Larissa Chou. Mantan istri Alvin Faiz itu dirumorkan berselingkuh hingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis.

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Larissa Chou menanggapi rumor yang beredar. Dia memastikan kabar tersebut sama sekali tidak benar. Menurut dia, gosip miring itu didengungkan oleh buzzer di media sosial.

"Gak mempan bertahun-tahun fitnah soal masa lalu, sekarang pakai akun-akun banyak berkedok netizen di Threads dan Instagram (buzzer juga) fitnah ngatain aku selingkuh," ujar Larissa Chou.

"Di pernikahan yang sekarang. Maaf ya aku sangat setia sama beliau. Dari awal sampai akhir memutuskan menggugat cerai tidak ada 1 kali pun menghianati mantan suami. Kalau iya aku selingkuh, aduh sudah jadi tempe kayaknya selingkuhannya sama beliau dan teman-temannya," imbuhnya.