Rumah Tangganya di Ujung Tanduk, Larissa Chou Dituding Selingkuh

JawaPos.com - Rumah tangga Larissa Chou dengan Ikram Rosadi kini sedang berada di ujung tanduk dengan adanya perceraian didaftarkan ke Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung, Jawa Barat.
Kabar perceraian ini secara resmi diumumkan Larissa Chou melalui unggahan di akun media sosialnya. Larissa menjalani sidang cerai perdana pada 15 Juni 2026 dan sidang cerai akan dilanjutkan pada 29 Juni mendatang.
"Akhirnya saya bisa menyampaikan bahwa saya telah memutuskan untuk bercerai dan melangkah maju dalam hidup saya. Ini bukanlah keputusan yang mudah, namun ini adalah keputusan yang tepat bagi saya," tulis Larissa Chou di akun media sosial Threads.
Di tengah perceraian dan rumah tangganya dipertaruhkan di pengadilan, muncul kabar miring tentang Larissa Chou. Mantan istri Alvin Faiz itu dirumorkan berselingkuh hingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis.
Larissa Chou menanggapi rumor yang beredar. Dia memastikan kabar tersebut sama sekali tidak benar. Menurut dia, gosip miring itu didengungkan oleh buzzer di media sosial.
"Gak mempan bertahun-tahun fitnah soal masa lalu, sekarang pakai akun-akun banyak berkedok netizen di Threads dan Instagram (buzzer juga) fitnah ngatain aku selingkuh," ujar Larissa Chou.
"Di pernikahan yang sekarang. Maaf ya aku sangat setia sama beliau. Dari awal sampai akhir memutuskan menggugat cerai tidak ada 1 kali pun menghianati mantan suami. Kalau iya aku selingkuh, aduh sudah jadi tempe kayaknya selingkuhannya sama beliau dan teman-temannya," imbuhnya.
Meski sedang dalam proses perceraian di pengadilan, Larissa Chou menegaskan hubungannya dengan Ikram Rosadi tetap berjalan baik.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan