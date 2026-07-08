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Risma Azzah Fatin
Kamis, 9 Juli 2026 | 05.18 WIB

WinWin Resmi Akhiri Kontrak dengan SM Entertainment Sekaligus Tinggalkan NCT dan WayV

Winwin (Instagram @wwiinn_7) - Image

Winwin (Instagram @wwiinn_7)

JawaPos.com – WinWin resmi mengakhiri perjalanannya bersama SM Entertainment dan NCT setelah kontrak eksklusifnya dengan agensi tersebut berakhir pada 9 Juli.

Dilansir dari laman Soompi pada Rabu (8/7), Kabar tersebut diumumkan langsung oleh SM Entertainment melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 8 Juli setelah kedua belah pihak menyelesaikan diskusi mengenai masa depan kerja sama mereka.

Dengan berakhirnya kontrak tersebut, WinWin juga dipastikan tidak lagi menjalankan aktivitas sebagai anggota NCT, termasuk subunit WayV.

Dalam pernyataannya, SM Entertainment menyampaikan apresiasi kepada para penggemar atas dukungan yang terus diberikan kepada NCT selama ini. Agensi tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada WinWin yang telah menjadi bagian dari SM Entertainment selama lebih dari satu dekade sejak menjalani masa pelatihan hingga berkarier sebagai artis.

SM Entertainment menegaskan akan terus mendukung perjalanan baru WinWin dan mendoakan kesuksesan untuk seluruh aktivitasnya di masa mendatang.

Usai pengumuman tersebut, WinWin menyampaikan surat kepada para penggemar melalui akun Instagram pribadinya sebagai ungkapan perpisahan. Ia mengenang perjalanan selama sepuluh tahun bersama SM Entertainment, mulai dari masa pelatihan, debut bersama NCT 127 pada 2016, hingga bergabung dengan WayV pada 2019.

WinWin mengaku bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan, termasuk pengalaman tampil di berbagai panggung dunia serta bertemu dengan penggemar yang selalu mendukungnya.

Dalam pesannya, WinWin menyebut pengalaman selama berada di SM Entertainment sebagai salah satu babak paling berharga dalam hidupnya. 

Editor: Novia Tri Astuti
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