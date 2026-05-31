Rumor Kepergian Winwin dari NCT Menguat Setelah Dugaan Pindah Agensi ke Tiongkok

JawaPos.com – Member WayV dan NCT, Winwin, kembali memicu rumor mengenai kemungkinan kepergiannya dari grup setelah muncul laporan yang menyebut dirinya diduga bergabung dengan agensi baru di Tiongkok.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (30/5), Spekulasi tersebut berkembang di tengah perbincangan mengenai masa depan kontrak sejumlah anggota NCT bersama SM Entertainment. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi terkait kabar tersebut.

Rumor mengenai masa depan Winwin mulai kembali mencuat setelah aktivitasnya lebih banyak berfokus di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Idol kelahiran Tiongkok itu diketahui lebih aktif menjalani proyek akting dibandingkan mengikuti promosi grup di Korea Selatan.

Ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda NCT sebelumnya juga sempat memunculkan pertanyaan di kalangan penggemar.

Perbincangan semakin ramai setelah penggemar menyadari bahwa nama Winwin dilaporkan tidak tercantum dalam sejumlah materi promosi acara ulang tahun NCT. Situasi tersebut memicu dugaan bahwa posisi Winwin di dalam grup mulai mengalami perubahan.

Sebagian penggemar kemudian mengaitkan kondisi itu dengan kemungkinan berakhirnya kontrak bersama SM Entertainment pada 2026.

Laporan daring terbaru menyebut Winwin diduga telah menandatangani kontrak dengan Zhaosen Entertainment di Tiongkok.

Kabar tersebut mengejutkan sebagian penggemar karena sebelumnya aktivitas Winwin di Tiongkok diyakini telah dikelola melalui studio pribadinya dan kerja sama manajemen ganda bersama Yuekai Entertainment.

Namun, informasi mengenai dugaan perpindahan agensi itu masih belum dapat dipastikan kebenarannya.