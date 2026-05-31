Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 31 Mei 2026 | 14.50 WIB

Rumor Kepergian Winwin dari NCT Menguat Setelah Dugaan Pindah Agensi ke Tiongkok

Winwin (Instagram @wwiinn_7) - Image

Winwin (Instagram @wwiinn_7)

JawaPos.com – Member WayV dan NCT, Winwin, kembali memicu rumor mengenai kemungkinan kepergiannya dari grup setelah muncul laporan yang menyebut dirinya diduga bergabung dengan agensi baru di Tiongkok.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (30/5), Spekulasi tersebut berkembang di tengah perbincangan mengenai masa depan kontrak sejumlah anggota NCT bersama SM Entertainment. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi terkait kabar tersebut.

Rumor mengenai masa depan Winwin mulai kembali mencuat setelah aktivitasnya lebih banyak berfokus di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Idol kelahiran Tiongkok itu diketahui lebih aktif menjalani proyek akting dibandingkan mengikuti promosi grup di Korea Selatan.

Ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda NCT sebelumnya juga sempat memunculkan pertanyaan di kalangan penggemar.

Perbincangan semakin ramai setelah penggemar menyadari bahwa nama Winwin dilaporkan tidak tercantum dalam sejumlah materi promosi acara ulang tahun NCT. Situasi tersebut memicu dugaan bahwa posisi Winwin di dalam grup mulai mengalami perubahan.

Sebagian penggemar kemudian mengaitkan kondisi itu dengan kemungkinan berakhirnya kontrak bersama SM Entertainment pada 2026.

Laporan daring terbaru menyebut Winwin diduga telah menandatangani kontrak dengan Zhaosen Entertainment di Tiongkok.

Kabar tersebut mengejutkan sebagian penggemar karena sebelumnya aktivitas Winwin di Tiongkok diyakini telah dikelola melalui studio pribadinya dan kerja sama manajemen ganda bersama Yuekai Entertainment.

Namun, informasi mengenai dugaan perpindahan agensi itu masih belum dapat dipastikan kebenarannya.

Situasi ini memunculkan berbagai tanggapan di komunitas penggemar NCT dan WayV. Sebagian pihak menilai fokus Winwin pada karier akting mengindikasikan pemisahan bertahap dari SM Entertainment, sedangkan lainnya meyakini langkah tersebut hanya memberikan fleksibilitas lebih besar dalam aktivitas individu.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Mark Eks NCT Diduga Bersiap Meniti Karier Solo di Amerika Serikat - Image
Entertainment

Mark Eks NCT Diduga Bersiap Meniti Karier Solo di Amerika Serikat

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08.37 WIB

Ten NCT Resmi Luncurkan Label 'Tenth Sound’ sebagai Langkah Baru dalam Karier Musiknya - Image
Entertainment

Ten NCT Resmi Luncurkan Label 'Tenth Sound’ sebagai Langkah Baru dalam Karier Musiknya

Rabu, 6 Mei 2026 | 21.19 WIB

Jaehyun NCT Comeback Cepat Usai Wamil dengan Adakan Tur Fanmeeting di Beberapa Negara Asia - Image
Entertainment

Jaehyun NCT Comeback Cepat Usai Wamil dengan Adakan Tur Fanmeeting di Beberapa Negara Asia

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.18 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore