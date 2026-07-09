Tulis Surat Menyayat Hati, WinWin Tinggalkan NCT dan SM Entertainment

JawaPos.com – Mengejutkan penggemar, agensi Korea SM Entertainment mengumumkan WinWin keluar dari grup NCT.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/7), SM Entertainment mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua penggemar NCT atas cinta dan dukungan

Mereka menambahkan, “Kami sepakat untuk menyelesaikan kontrak eksklusifnya, yang berlaku efektif pada tanggal 9 Juli, WinWin juga akan menyelesaikan semua aktivitasnya sebagai anggota NCT.”

Agensi dengan tulus berterima kasih padanya atas waktu yang telah ddicurahkan dan dengan sepenuh hati mendukungnya di perjalanan baru-nya.

Dalam surat yang menyentuh hati melalui Instagram pribadinya, WinWin menulis, “Dari tahun 2016 hingga 2026, 10 tahun telah berlalu begitu cepat.”

“Melihat ke belakang selama 10 tahun, saya ingin menulis surat ini dari lubuk hati yang paling dalam,” tulisnya.

Posisinya sebagai trainee hingga debut sebagai anggota NCT 127 dan kemudian WayV, membuatnya berterima kasih untuk semua orang yang ditemui.

Mulai foto-foto lama dari beberapa tahun yang lalu, dan setiap gambar membawa kembali kenangan yang tak terhitung jumlahnya membuatnya rindu.

“Namun yang tersisa di hati saya adalah banyaknya momen kebahagiaan, kegembiraan, dan emosi tak terlupakan,” tulisnya.