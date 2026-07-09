Tulis Surat Menyayat Hati, WinWin Tinggalkan NCT dan SM Entertainment

WinWin. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Mengejutkan penggemar, agensi Korea SM Entertainment mengumumkan WinWin keluar dari grup NCT.
Dikutip dari Soompi, Kamis (9/7), SM Entertainment mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua penggemar NCT atas cinta dan dukungan
Mereka menambahkan, “Kami sepakat untuk menyelesaikan kontrak eksklusifnya, yang berlaku efektif pada tanggal 9 Juli, WinWin juga akan menyelesaikan semua aktivitasnya sebagai anggota NCT.”
Agensi dengan tulus berterima kasih padanya atas waktu yang telah ddicurahkan dan dengan sepenuh hati mendukungnya di perjalanan baru-nya.
Dalam surat yang menyentuh hati melalui Instagram pribadinya, WinWin menulis, “Dari tahun 2016 hingga 2026, 10 tahun telah berlalu begitu cepat.”
“Melihat ke belakang selama 10 tahun, saya ingin menulis surat ini dari lubuk hati yang paling dalam,” tulisnya.
Posisinya sebagai trainee hingga debut sebagai anggota NCT 127 dan kemudian WayV, membuatnya berterima kasih untuk semua orang yang ditemui.
Mulai foto-foto lama dari beberapa tahun yang lalu, dan setiap gambar membawa kembali kenangan yang tak terhitung jumlahnya membuatnya rindu.
“Namun yang tersisa di hati saya adalah banyaknya momen kebahagiaan, kegembiraan, dan emosi tak terlupakan,” tulisnya.
Ia menambahkan, “Para anggota memberi makna pada setiap langkah yang saya ambil dan pada akhirnya menjadi kekuatan pendorong.”
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah