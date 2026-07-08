Kim Hye Joon Pertimbangkan Bintangi 'Mind Doctor', Beradu Akting dengan Kang Ha Neul

kim hye jin dan kang ha neul (x @infodrakor_id)
JawaPos.com – Kim Hye Joon dikabarkan akan beradu akting dengan Kang Ha Neul dalam drama terbaru berjudul Mind Doctor.
Dikutip dari ChosunBiz, bahwa pada tangga 7. OSEN menyebut Kim Hye Joon telah menerima naskah mind doctor dan menerima tawaran untuk menjadi pemeran utama wanita dan akan dipasangkan dengan Kang Ha Neul, yang sebelumnya juga dikabarkan tengah mempertimbangkan peran utama pria.
Mind Doctor merupakan drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer. Ceritanya mengikuti seorang ahli bedah jenius yang dikenal dingin dan nyaris tidak memiliki emosi.
Setelah terseret dalam sebuah kasus bunuh diri yang mengubah hidupnya, ia meninggalkan karier cemerlang di ruang operasi dan memilih bekerja di sebuah klinik psikiatri. Di sana, ia mulai menyembuhkan luka batin para pasien sekaligus menghadapi trauma yang selama ini ia pendam.
Dalam drama ini, Kang Ha Neul dikabarkan mendapat tawaran untuk memerankan sang dokter jenius yang perlahan menemukan kembali sisi kemanusiaannya melalui berbagai pertemuan dengan para pasien.
Sementara itu, Kim Hye Joon disebut akan menjadi pemeran utama wanita yang memiliki peran penting dalam perjalanan emosional sang tokoh utama, meski detail karakternya masih dirahasiakan.
Apabila keduanya menerima tawaran tersebut, Mind Doctor akan menjadi kolaborasi perdana antara Kim Hye Joon dan Kang Ha Neul.
Kemampuan akting keduanya diprediksi mampu menghadirkan chemistry baru dalam drama yang menggabungkan unsur medis, psikologi, dan fantasi tersebut.
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