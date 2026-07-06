Bagaimana Kisah Kim Hye Joon yang Terjebak di Antara Idola Favoritnya dan CEO? Intip Sinopsis Drama Baru ‘My Bias, My Boss’

Peemeran Drama My Bias, My Boss. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Memiliki cerita menarik, drama Korea milik tvN My Bias, My Boss belakangan ini telah merilis poster segitiga cinta yang menampilkan tiga pemeran utamanya.
Dikutip dari Soompi, Senin (6/7), drama seru ini mengisahkan percintaan antara Nam Da Reum, ia bergabung dengan sebuah perusahaan untuk bertemu idola favoritnya sejak lama, dan CEO perusahaan, Kang Ha Gi.
Menariknya, aka nada Kim Hye Joon, ia sebagai Nam Da Reum, penggemar setia yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan rintisan mode Apello untuk bertemu idola favoritnya Lee Chan (Cha Woo Min).
Namun akhirnya menjadi dekat secara tak terduga dengan CEO perusahaan, Kang Ha Gi (Kang Hoon), semakin menarik perhatian.
Terlihat dalam poster, Nam Da Reum berdiri dengan canggung di antara kedua pria itu dengan ekspresi bingung.
Namun di sisi lain, Lee Chan menggenggam tangan Nam Da Reum yang digunakannya untuk memegang light stick grupnya.
Membuat penasaran, ternyata Kang Ha Gi menarik kartu identitas karyawan Apello yang tergantung di lehernya.
Ternyata Kang Ha Gi justru memiliki dampak terbesar pada kehidupan kerjanya secara keseluruhan, membuat drama ini makin menarik.
Kemudian dalam poster menunjukkan bahwa ia terjebak di antara keduanya, berbunyi, “Keuntungan terbesar dari pekerjaan ini adalah idola favoritku, yang paling tak terduga adalah CEO?”
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