Pemeran A Shop for Killers 2, Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon Jalani Pemotretan serta Wawancara dengan Majalah ELLE

JawaPos.com - Ahli memerankan segala karakter, aktor Korea Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon berpose dengan majalah ELLE untuk edisi Juli.

Dikutip dari Soompi, Selasa (30/6), keduanya akan berperan di drama mendatang A Shop for Killers 2, yang tayang pada Juli.

Drama yang bergenre aksi ini mengikuti Jeong Ji An (Kim Hye Joon), yang pindah ke rumah pamannya Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) setelah orang tuanya meninggal.

Ternyata Jin Man menjalankan pusat perbelanjaan, tetapi ketika ia tiba-tiba meninggal, Ji An mewarisi warisan rahasia dan berbahaya miliknya.

Warisan itu pun faktanya menjadi sasaran para pembunuh yang mencurigakan, menambah intrik dari drama ini.

Musim 2 mengikuti Ji An, yang menjadi CEO baru pusat perbelanjaan tersebut, ia bergabung dengan Jin Man, yang kembali hidup, untuk melawan kekuatan global Babylon.

Mengenai kembali memerankan perannya, Lee Dong Wook berbagi, “Daripada menemukan sisi baru Jin Man, saya merasa seolah-olah saya semakin dekat dengannya.”