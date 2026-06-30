Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 30 Juni 2026 | 20.50 WIB

Pemeran A Shop for Killers 2, Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon Jalani Pemotretan serta Wawancara dengan Majalah ELLE

Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon. (Soompi) - Image

Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon. (Soompi)

JawaPos.com - Ahli memerankan segala karakter, aktor Korea Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon berpose dengan majalah ELLE untuk edisi Juli.

Dikutip dari Soompi, Selasa (30/6), keduanya akan berperan di drama mendatang A Shop for Killers 2, yang tayang pada Juli.

Drama yang bergenre aksi ini mengikuti Jeong Ji An (Kim Hye Joon), yang pindah ke rumah pamannya Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) setelah orang tuanya meninggal.

Ternyata Jin Man menjalankan pusat perbelanjaan, tetapi ketika ia tiba-tiba meninggal, Ji An mewarisi warisan rahasia dan berbahaya miliknya.

Warisan itu pun faktanya menjadi sasaran para pembunuh yang mencurigakan, menambah intrik dari drama ini.

Musim 2 mengikuti Ji An, yang menjadi CEO baru pusat perbelanjaan tersebut, ia bergabung dengan Jin Man, yang kembali hidup, untuk melawan kekuatan global Babylon.

Mengenai kembali memerankan perannya, Lee Dong Wook berbagi, “Daripada menemukan sisi baru Jin Man, saya merasa seolah-olah saya semakin dekat dengannya.”

“Karena ini bukan proyek yang saya mulai dengan mempertimbangkan Musim 2, aku tidak secara ketat menetapkan seperti apa sosok Jin Man itu,” tambahnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun Tampil Memukau di Pemotretan ELLE Korea, Chemistry Paman-Keponakan Kian Terasa - Image
Entertainment

Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun Tampil Memukau di Pemotretan ELLE Korea, Chemistry Paman-Keponakan Kian Terasa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.15 WIB

Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na Bintangi Acara Spesial untuk Rayakan 10 Tahun Drama Guardian: The Lonely and Great God - Image
Music & Movie

Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na Bintangi Acara Spesial untuk Rayakan 10 Tahun Drama Guardian: The Lonely and Great God

Senin, 25 Mei 2026 | 14.58 WIB

Drama The Facade of Love Bakal Diperankan Lee Dong Wook, Jeon So Nee, Intip Kisahnya! - Image
Music & Movie

Drama The Facade of Love Bakal Diperankan Lee Dong Wook, Jeon So Nee, Intip Kisahnya!

Minggu, 19 April 2026 | 16.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore